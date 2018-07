Deschamps-Dalić : au début était Blažević

Cette finale de Coupe du monde portera avant tout l'image d'un homme : Miroslav Blažević, 83 ans, sélectionneur de la Croatie en 1998, mais aussi ancien professeur de Zlatko Dalić et ex-coach de Deschamps au FC Nantes.

France Croatie Coupe du monde Diffusion sur

« 1998 ? Je suis le seul coupable »

L'homme qui a filé un brassard à Deschamps

Le professeur et l'élève

Par Maxime Brigand, à Moscou

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Cette fois, la mère est morte, enterrée, pour de bon. La nouvelle a été officialisée dans un couloir du stade Loujniki, mercredi soir. À demi-mot par Ivan Perišić, d’abord, meilleur joueur de la demi-finale face à l’Angleterre, auteur d’une égalisation élastique et d’une passe décisive, un type qui s’est un jour laissé convaincre par Jean-Claude Plessis et Alain Perrin de venir jouer à Sochaux autour d’un bout de steak : «» Et définitivement par un Danijel Subašić enfoui dans un drapeau ensuite : «» Nous y voilà, enfin : un mois que ces mecs-là ne cessent de le répéter, qu’ils tentent de convaincre leur monde qu’ils peuvent le faire, qu’ils se voient rayer de la carte des aînés inspirateurs. On y est. Dimanche, à Moscou, la Croatie disputera la première finale de Coupe du monde de son histoire et deviendra ainsi le plus petit pays depuis l’Uruguay en 1950 à venir se battre pour une ceinture mondiale. Tout simplement immense.Un vieux monsieur l’a vu arriver, de loin : un scientifique à lunettes de 83 ans, considéré au pays comme «» et le père du football croate. Miroslav Blažević, évidemment, guide de la génération 1998, qu’on a trouvé dans la soirée de mercredi avec des yeux brillants. Avant la rencontre face à l’Angleterre, celui qui a cessé de s’asseoir sur un banc il y a quatre ans avait ainsi prévenu dans les colonnes de Libération : «» Pour être totalement transparent, Blažević n’a jamais digéré cette défaite en demi-finale du Mondial 1998 et ne cesse de répéter depuis qu’il est «» de ce revers. Croisé à Zagreb il y a deux ans, le vieux professeur avait alors regretté «» On ne le saura jamais.Reste que cette finale de 2018 porte aussi la trace de Blažević, lui qui aura coaché Didier Deschamps au FC Nantes lors de la saison 1988-1989, et ce, à une période où le club ne savait pas vraiment où il allait. C’est l’été de la révolution imaginée par le président Bouyer, le début d’une politique coûteuse, la mise à l’écart de Suaudeau, la période où Deschamps est avant tout vu comme un jeune joueur au potentiel énorme et avec une valeur marchande alléchante sous les crampons. La Dèche sort alors d’un sacre au tournoi de Toulon avec le brassard de capitaine sur le biceps et voit Miroslav Blažević lui demander de prendre la même responsabilité en club, à vingt ans, tout en l’installant au poste de libéro., confie alors à l’époque le coach yougoslave.» Deschamps, lui, avoue «» en 5, un poste qu’il occupait déjà en cadets nationaux. Ce que voit Blažević à cet instant, c’est surtout un leader né, un joueur qui porte les autres, qui fêtera sa première sélection chez les Bleus quelques mois plus tard – le 29 avril 1989, face à la Yougoslavie (0-0) –, mais aussi un mec bouleversé à jamais par la mort de son frère, Philippe, dans un accident d’avion (quatre internationaux français de l’épopée de 1998 avaient perdu un frère avant de remporter la compétition – Deschamps, Desailly, Thuram , Petit) et celle du père de sa femme dans la foulée en décembre 1988. Dix ans plus tard, Deschamps soulèvera la Coupe du monde après avoir éliminé l’homme qui lui aura donné goût aux responsabilités.En 1998, Zlatko Dalić, lui, était venu en France en tant que supporter, ce qu’il a raconté mercredi soir après la qualification pour la finale : «» Dans la foulée, le sélectionneur croate a dégagé au loin l’idée de «» et appuyé l’envie de son groupe d’écrire sa propre histoire, désormais.Dalić a aujourd’hui dépassé Blažević, son maître, l’homme dont il aura été l’adjoint au milieu des années 2000 du côté du NK Varaždin et qui se dit aujourd’hui «» de voir l’élève fracasser toutes les attentes. En Croatie, Zlatko Dalić est surtout l’homme de la «» chèrement voulue par Davor Šuker il y a plusieurs mois et la gueule d’un football qui commence enfin à s’émanciper des tentacules du monstre Zdravko Mamić. La fierté de Miroslav Blažević est surtout là à l’heure où l’histoire de tout pays se bouscule. Cette finale est, aussi, un peu la sienne.