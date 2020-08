Deschamps : « Camavinga a le potentiel pour s'installer en équipe de France »

1

TB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le présent et l'avenir.Il est devenu cette semaine le plus jeune joueur appelé en équipe de France depuis la Seconde Guerre mondiale. Eduardo Camavinga, 17 ans, fait partie du groupe qui disputera les deux premières journées de Ligue des nations, en Suède le 5 septembre, puis contre la Croatie trois jours plus tard. Une sélection qui doit beaucoup au test positif au Covid-19 de Paul Pogba., a commenté Didier Deschamps dans Téléfoot Mais que le sélectionneur se rassure, le jeune Rennais ne s'est pas laissé impressionner par cette première sélection, bien au contraire, avec un but et une prestation de grande classe contre Montpellier., poursuit le sélectionneur.Pour ne plus la quitter ?