Desabre déjà viré par le FC Pyramids

Sébastien Desabre le champagne.Six mois après s’être engagé avec le FC Pyramids, le club égyptien racheté en juillet par l’homme d’affaires émirati Salem Al Shamsi, Sébastien Desabre (43 ans) a été démis de ses fonctions. L’ancien sélectionneur de l’Ouganda, huitième de finaliste de la dernière CAN face au Sénégal (0-1) présente pourtant un bilan largement positif : quatorze victoires, quatre nuls et trois défaites, toutes compétitions confondues. L’équipe s’est qualifiée pour la phase de groupes de la Coupe de la Confédération africaine de football, et elle est en tête du sien avec six points, après deux journées. Elle est toujours en lice en Coupe d’Égypte, et occupe la septième place du championnat, à quatre points du podium.Seulement voilà, Desabre a eu le mauvais goût de perdre ses deux derniers matchs de Premier League, face au Zamalek d’un certain Patrice Carteron (0-2, le 12 décembre), puis contre El Gouna (2-3), mardi dernier. Et les dirigeants ont décidé de mettre fin à un contrat qui courait jusqu’au 30 juin 2021. «» , explique à So Foot le coach français.Ce n’est pas ce bon vieux Mortada Mansour, président du Zamalek, et dont le passe-temps favori, après faire de la politique, est de lourder ses entraîneurs (huit depuis son élection en mars 2014), qui dira le contraire.