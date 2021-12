Des ultras du PSG seraient impliqués dans les incidents de Charléty

Des ultras du PSG impliqués dans les débordements lors de PFC-OL ?Selon la police, les supporters lyonnais se sont battus contre des fans du PSG issus du virage Auteuil, vendredi à Charléty https://t.co/0uE4ehh2Cu pic.twitter.com/C5uM3G2u2t — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 19, 2021

AL

Faites entrer les accusés.Alors que les pouvoirs publics avaient déjà pris le taureau par les cornes ce jeudi en annonçant de nouvelles mesures relatives à la sécurité dans les stades, Charléty était, dès le lendemain, le théâtre de nouveaux débordements . Si une partie des supporters lyonnais est d'ores et déjà mise en cause dans cette affaire, il s'agirait finalement de supporters du PSG et non du PFC qui seraient également impliqués dans ces affrontements, selon une source policière. Avec les analyses vidéo à l'appui, les forces de l'ordre ont identifié des membres du groupe Ferveur parisienne, issu du virage Auteuil.Selon les informations de L’Équipe , les fans de l'OL et du PSG s'étaient déjà provoqués verbalement durant la semaine, puis donné rendez-vous à Paris pour se confronter., s'est interrogé Pierre Ferracci, le président du PFC, dans les colonnes du Parisien , à propos des supporters rhodaniens.Une réunion est prévue ce lundi à la Fédération afin que certains dirigeants revisionnent les images des débordements et déterminent les responsabilités de chacun.