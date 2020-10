Des supporters lensois s'introduisent au centre d'entraînement de Lille

1

#LOSCRCL | Vol du drapeau lillois ce matin au Domaine de Luchin par des supporters lensois... pic.twitter.com/hkBEfjua7h — We Are Dogues (@WADogues) October 11, 2020

TD

Premier round.Le derby est lancé. À une semaine des retrouvailles entre Lille et Lens, les supporters des Sang et Or sont déjà chauds. Comme le rapporte La Voix du Nord , le domaine de Luchin, centre d'entraînement des Dogues, a été visité par des supporters lensois. Résultat, un drapeau sang et or floqué de l'élégant message «» a pris lieu et place des habituels étendards lillois.Immortalisée par les caméras de surveillance, cette frasque devrait faire l'objet d'une plainte pour «» après le dépôt des images auprès des forces de police. Un évènement qui n'aura pas troublé la troupe de Christophe Galtier, qui a repris le chemin de l'entraînement ce matin.Un coup pour rien.