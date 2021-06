Des fans français se retrouvent à Bucarest au lieu de Budapest

MDR

Il fallait bien que quelqu'un fasse l'erreur.Et ils ont été six : six supporters français, employés de la même société d'informatique, ont débarqué dans la mauvaise capitale européenne pour assister à la rencontre entre la France et la Hongrie ce samedi, comme le rapporte le média roumain Jurnalul La raison ? Une erreur de l'agence de voyage, à l'origine, qui leur a fourni trois billets pour Bucarest, et trois pour Budapest. Quand ils s'en sont rendu compte, les six compères se sont alors décidé pour... Bucarest ! Arrivés dans la capitale roumaine, les Français ont pourtant croisé des supporters ukrainiens (l'Ukraine affrontait l'Autriche à Bucarest deux jours plus tard)... Et les ont suivis, les prenant pour des supporters hongrois. S'ils ont mis du temps à se rendre compte de leur erreur, les champions de la semaine ont décidé de rester en terres roumaines, manquant ainsi le match pour lequel ils avaient initialement fait leurs valises. En effet, ils pourraient bien retrouver à Bucarest les Bleus, qui y joueront leur huitième en cas de première place dans le groupe F.On croise les doigts pour eux.