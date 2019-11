Une pétition contre M. Atkinson à Liverpool

VLA

ReVARdication. Si Liverpool a finalement arraché la victoire sur la pelouse d'Aston Villa (1-2) grâce à un but de Sadio Mané en fin de match, le déplacement desà Birmingham n'a pas été de tout repos. Et notamment à cause du but refusé à Roberto Firmino à la 27minute du match, l'arbitre de la rencontre Martin Atkinson jugeant après consultation de la VAR que l'attaquant brésilien était hors-jeu.Une décision litigieuse mal passée chez Jürgen Klopp - qui a appelé à une clarification de l'utilisation de la vidéo -, et chez bon nombre de supporters. Certains d'entre eux ont d'ailleurs lancé une pétition demandant la suspension de l'arbitre de la rencontre Martin Atkinson, jugeant que «» . Lancée dans la nuit de samedi à dimanche, la pétition compte déjà plus de 1500 signatures.