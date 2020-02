Des supporters de West Ham arrêtés pour homophobie

Two West Ham fans have been arrested after allegedly making homophobic gestures towards Brighton supporters. https://t.co/RXmT89zHmz#bbcfootball pic.twitter.com/K8uRjqoKY3 — BBC Sport (@BBCSport) February 3, 2020

CA

Bienvenue au Moyen-Âge.Ce West Ham-Brighton disputé ce samedi (3-3) a laissé un goût amer derrière lui, outre le fait que les deux équipes ont dû se partager les points du match nul. Pendant la rencontre, deux supporters desont été suspectés d'avoir commis des gestes et chants homophobes. L'enquête suit son cours malgré le fait que les deux hommes ont été relâchés depuis. Le club n'a pas tardé à réagir et n'y est pas allé par quatre chemins, une exclusion définitive est envisagée si les deux mis en cause sont reconnus coupables : «Quelle indignité.