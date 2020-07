Des supporters chez Bielsa pour le remercier

Marcelo Bielsa coming out to say hello to some fans outside his home last night. #lufc pic.twitter.com/dcTLWWMJWf — Football Away Days (@footyawayday) July 18, 2020

AB

Que le foot est beau.Entre scènes de liesse, sabrages de champagne et gros cigares, la fête est totale à Leeds. Là-bas, Marcelo Bielsa est déjà une icône : après seize années de misère et d’incompétence, le club vient enfin de retrouver le plus haut niveau national.Souhaitant sans doute préparer le match contre Derby County tout en profitant d’une once de tranquillité, l’entraîneur argentin a donc dû sortir de son domicile pour rencontrer des supporters venus le remercier. Entre grand sourires et photos avec de jeunes fans, Marcelo Bielsa s'habitue progressivement à son nouveau statut de héros local.Alors, imaginez en cas de titre majeur remporté...