Des supporters de Bahreïn au Qatar pour la Coup du Golfe

En 2017, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn et l'Égypte avaient rompu tout lien avec le Qatar, notamment accusé par ses voisins de soutenir les mouvements islamistes. La situation semble se détendre quelque peu, puisque la Fédération de Bahreïn a indiqué qu'elle allait - pour la première fois depuis deux ans donc - envoyer des supporters soutenir l'équipe nationale au Qatar, où se tient actuellement la Coupe du Golfe. « La Fédération de football du Bahreïn affectera deux avions pour le transport de supporters bahreïnis afin de soutenir notre sélection nationale » , écrit-elle.
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. قال مدرب منتخبنا الوطني، البرتغالي هيليو سوزا إن المنتخب استعد للمباراة القوية أمام العراق. وذكر هيليو سوزا في المؤتمر الصحافي الذي يسبق اللقاء أن الاستعداد لنصف النهائي كاستعدادنا لأية مباراة، مشيرا إلى أن المنتخبين يلعبان تحت نفس الضغوط. وقال:" المنتخبان يلعبان بطريقة جيدة، ، سنستمتع باللعب، الفرصة متاحة لكلا الفريقين، نتمنى أن نحقق الفوز. لقد سبق لنا اللقاء بالعراق 3 مرات هذا العام، إذ تعادلنا مرتين في التصفيات المزدوجة وحققنا الفوز في مناسبة كانت عبر التتويج بلقب بطولة غرب آسيا » . ولفت سوزا إلى أن تواجد منتخبنا بين الأربعة الكبار في البطولة هو أمر جيد، مشيرا إلى أنه صحيح توجد بعض الفوارق بيننا وبين المنتخبات القوية آسيويا وخليجيا، إلا أن الأدوات المتاحة لدينا مختلفة، حيث أن اللاعبين نصف محترفين، مؤكدا أهمية أن يتحلى اللاعبون بالقدرات العالية والإرادة الصلبة لنستطيع مواجهة أي فريق. » ولفت سوزا إلى أن المنتخب يعتمد طريقة دفاع مختلفة عن التي يتصورها الجميع، مشيرا إلى أن المنتخب يهاجم ويشكل الفرص على مرمى المنافسين أيضا دون أن يعتمد على أسلوب واحد. وقال إن منتخب العراق أمضى سنتين مع المدرب كاتانيتش، مشيرا إلى أننا بدأنا للتو منذ حوالي 5 شهور ونقدم مستويات جيدة، مؤكدا أنه من حسن الحظ اللعب أمام منتخبات قوية في هذه البطولة؛ لاكتساب الخبرة ومواصلة البناء والعمل التطويري. قادرون على التأهل بدوره، قال لاعب منتخبنا الوطني محمد عبدالوهاب إن اللقاء سيكون أمام منتخب قوي، خاصة أن العراق يمتلك عددا من اللاعبين المميزين. وأشار محمد عبدالوهاب إلى أن جميع اللاعبين الـ 23 المتواجدين في قائمة المنتخب جاهزون لخوض المباراة، متمنيا أن يحقق "الأحمر" الفوز والوصول بالتالي إلى المباراة النهائية. وبين أن المنتخب البحريني قادر على التأهل، مشيرا إلى عدم وجود ضغوط على المنتخب. . #أحمرنا_فخرنا
Grosse ambiance en perspective. QJ