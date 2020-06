Des stades partiellement ouverts pour la reprise de la Serie A ?

QC

Faut juste espérer que les supporters seront moins fous que Gian Piero Clusterini. Selon, les clubs de Serie A travaillent sur un plan pour pouvoir accueillir, partiellement, du public. Andrea Agnelli et Paolo Dal Pino, présidents de la Juventus et de la Ligue, espéreraient que cela soit possible dès le début du mois de juillet alors que la reprise de la compétition est prévue le 20 juin. Le sujet devrait d'ailleurs être évoqué lors de la prochaine réunion de la Ligue ou du Conseil fédéral du 8 juin.Les clubs comptent fonder leur argumentation sur le fait que les cinémas et théâtres pourront être rouverts dès le 15 juin en Italie. Sur cette base, ils espèrent pouvoir convaincre les autorités italiennes d'autoriser la présence d'un public dans les stades. Des mesures sanitaires et de distanciation physiques seraient bien évidemment imposées et permettraient de remplir environ 25% de la jauge des enceintes.