Des révélations des ultras secouent la direction des Girondins de Bordeaux

Le bateau Girondins de Bordeaux est plein de fuites.Ce lundi, les Ultramarines ont lancé une série d'enregistrements audio mettant à mal la gestion interne des Girondins de Bordeaux. Dans une saison déjà très tendue entre les supporters et les dirigeants , après le rachat des parts de GACP par King Street en fin d'année 2019, ces nouvelles révélations ont relancé le mouvement réclamant le départ du fonds d'investissement américain. Les deux premiers extraits rendus publics par les ultras bordelais concernent des propos tenus par Frédéric Longuépée, président du club, et Antony Thiodet, directeur billetterie et hospitalités.Dans le premier enregistrement les deux hommes regrettent des menaces qu'eux et leurs familles auraient subies à cause de propos de plusieurs supporters. «» mensongère pour le collectif de supporters. Le second enregistrement, révélé ce mardi, laisse entendre Antony Thiodet regretter la «» dont ferait preuve le club envers les clubs de son territoire. «, explique le directeur de la billetterie.» Une vision mercantile des relations avec les clubs amateurs qui choque les ultras bordelais mais aussi d'anciens joueurs comme Ludovic Obraniak ou Benoit Trémoulinas, cité dans l'extrait. Les Ultramarines ont d'ores-et-déjà indiqué que d'autres enregistrements seraient révélés et comptent faire pression pour obtenir des changements dans la direction du club. Une pétition a même été lancée pour demander le départ de King Street.Ça tangue sur la côte Atlantique.