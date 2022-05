Des Rangers bouillants renversent Leipzig et verront la finale de Ligue Europa

Rangers (5-4-1) : McGregor - Tavernier, Goldson, Lundstram, Bassey, Barišić - Jack (Balogun, 58e), Kamara, Wright (Arfield, 58e), Kent - Aribo (Sakala, 45e+2). Entraîneur : Giovanni van Bronckhorst.



Leipzig (3-4-3) : Gulasci - Klostermann, Gvardiol, Orbán - Henrichs, Laimer, Kampel, Angeliño - Olmo (Szoboszlai, 62e), Nkunku, Poulsen (Silva, 82e). Entraîneur : Domenico Tedesco.

L'histoire racontera dans un demi-siècle encore que la terre a tremblé ce jeudi soir à Glasgow et ses environs. Que sur l'échelle de Richter, il fallait être bien accroché aux poutres métalliques d'Ibrox pour rester debout et filer vers le paradis d'une finale européenne.À deux reprises en l'espace de six minutes, les hommes de Giovanni van Bronckhorst, battus à l'aller (1-0), ont fait vaciller leurs supporters. Au bon endroit au bon moment, sur un centre au second poteau, James Tavernier envoie un premier crochet du gauche aux Allemands. Lesquels ont le ballon qui leur brûle les pieds. Sur une nouvelle interception devant la surface de Leipzig, les Rangers combinent à trois, et l'international finlandais Glen Kamara y va de son plat du pied dans le petit filet. Les partenaires de Christopher Nkunku - aligné dans une attaque à trois - doivent se contenter de miettes et peinent à imposer leur rythme, à trouver de la verticalité. Nkunku est trop court sur un centre fuyant (43).À force de défendre en avançant, les Écossais sont proches du K.O. mais Arfield joue mal le coup dans la surface (60). Pourtant bien esseulé jusque-là et abreuvé de longs ballons bien pourris, Nkunku redonne enfin de l'oxygène à Leipzig. Sa déviation sur un centre puissant est imparable. L'air devient irrespirable et John Lundstram enfilent sa tenue de héros en étant à l'affût d'un centre mal repoussé par le portier de Leipzig. Quatre tirs, trois cadrés, efficacité totale des Écossais qui peuvent définitivement s'envoler en finale.Espérons pour eux que les serveurs des pubs de Glasgow soient aussi efficaces cette nuit, la fête s'annonce très très longue.