Des précisions sur le futur format de la C1

Illustration de l'expression Alors que l'UEFA a émis la possibilité de mettre en place un Final 8 de manière permanente à partir de 2024 , lea apporté plus de précisions concernant la mise en place de ce nouveau format. Tout d'abord, l'organisation souhaiterait faire passer de 32 à 36 le nombre de clubs participants en phase de poule. Avec un nombre de matchs plus élevé, le nombre de revenus provenant des droits télés serait évidemment revu à la hausse.Pour le moment, deux modèles sont à l'étude : pour le premier, les 36 équipes seraient divisées en six groupes de six équipes chacun et se joueraient en aller-retour. Le deuxième, celui qui est favorisé d'après le journal se rapprocherait du « système suisse » utilisé dans les sports nord-américain, ainsi, les 36 équipes joueraient dix matchs contre dix adversaires différents (définis par tirage au sort), et celles qui auraient la meilleure différence de buts passeraient au tour suivant, le fameuxToujours d'après le quotidien anglais, ces changements ont été plutôt bien accueillis par les cinq grands championnats, tandis que les autres ligues seraient elles plus réticentes estimant que ce nouveau format les défavoriserait encore plus qu'à l'accoutumée.