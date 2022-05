Des policiers prennent en stop 26 supporters de Middlesbrough

Middlesbrough fans hitch a ride to the pub in POLICE VAN in hilarious video before season-ending Preston defeat https://t.co/0R1IalF0EZ — The Sun Football (@TheSunFootball) May 7, 2022

Le code de la route est formel : au stop, il faut marquer l'arrêt.La police de Lancashire a ouvert une enquête sur des policiers. La raison : dans leur fourgon anti-émeute, ils ont transporté le 7 mai dernier 26 supporters de Middlesbrough et... un éléphant rose. Mais pas pour les amener en prison ou en cellule de dégrisement. La destination était un pub. Un porte-parole de la police du Lancashire a déclaré :Ce samedi à Preston, Boro avait une dernière chance d’accrocher les barrages de Championship, en cas de victoire et de faux pas de Luton. De nombreux supporters se sont déplacés. Arrivés le matin, certains avaient une petite soif. 26 d’entre eux se sont alors dirigés vers un pub. Pour les aider, des policiers les ont pris en stop. C’est en sortant du fourgon que la vidéo a été prise. On y voit des supporters sortir du véhicule comme si cela n’allait jamais s’arrêter.Avec de l’alcool, peut-être que la défaite 4-1 de Boro à Preston North End a été plus facile à avaler.