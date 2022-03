Des perquisitions à Porto révèlent l'implication de Roman Abramovitch dans un processus de naturalisation illégale

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La justice portugaise, via un communiqué du ministère public ce vendredi, a annoncé avoir mené des perquisitions à Porto, dans le cadre d'une enquête ouverte le mois dernier sur la procédure de naturalisation de Roman Abramovitch. Devenu Portugais en avril 2021, l'oligarque russe actuellement dans une tourmente sans nom avec la vente de Chelsea , se serait montré coupable de trafic d'influence, de corruption, de falsification de documents, de blanchiment d'argent et de fraude fiscale pour parvenir à ses fins.En effet, Abramovitch (55 ans) a bénéficié d'une loi portugaise dite de réparation, permettant la naturalisation des descendants de juifs séfarades, persécutés et expulsés à la fin du XVsiècle. Dans ces circonstances, le grand rabbin de Porto, Daniel Litvak, a notamment été arrêté et placé sous contrôle judiciaire. Lui et plusieurs autres hauts responsables israélites sont soupçonnés d'avoir produit et délivré de fausses attestations sur l'ascendance juive à une flopée de candidats - dont Abramovitch -, en l'échange de pots-de-vin. En tout, 56 000 juifs séfarades sont devenus Portugais depuis la promulgation de la loi, en 2015.Bourbier.