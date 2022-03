Des pelouses de district à la frontière ukrainienne

Sa 28e bougie à peine soufflée, Anthony Boisset a dû faire son paquetage pour rejoindre les militaires français mobilisés par l’OTAN, non loin de la frontière roumano-ukrainienne. Brigadier-chef du quatrième régiment de chasseurs alpins de Gap, il laisse derrière lui son club de Sisteron Football Club, actuel leader de D1 du district des Alpes. Au moment où le sprint final pour la lutte à la montée vient tout juste de pointer le bout de son nez, l'équipe haut-provençale se retrouve privée de son meilleur buteur.

La tactique et les gens d'armes

« Je suis un acharné de foot »

Sisteron a beau être à plus de 2000 kilomètres à l’ouest de Kiev, le conflit entre l’Ukraine et la Russie bouleverse aussi la vie de ce village de 7000 âmes. En réponse à l’invasion russe, débutée le 24 février dernier, l’OTAN soutient directement Volodymyr Zelensky et ses citoyens via des livraisons d’équipements militaires ou de produits de première nécessité. Peu de temps après, l’Alliance transatlantique a également annoncé le déploiement de soldats à ses frontières pour anticiper un éventuel débordement du conflit en dehors de l’Ukraine.C’est dans ce cadre que 500 militaires français ont rejoint la base de Mihail-Kogălniceanu, à moins de 150 kilomètres de la frontière ukrainienne. Parmi eux, Anthony Boisset, brigadier-chef au sein du 4régiment de chasseurs de Gap la semaine et avant-centre du Sisteron Football Club, le week-end. Une équipe qu’il a dû quitter dans la précipitation à la fin du mois de février :, se rappelle Philippe Malheiro, son coach depuis deux saisons., raconte le jeune homme. Son entraîneur reprend :En attendant le retour de son attaquant, le SFC a encore une poignée de matchs à disputer pour finir cette saison. Leaders devant Gap, le gros poisson de la poule, les Sisteronais vont désormais devoir faire sans celui qui fait partie des cadres de l’effectif., confesse le technicien. Heureusement pour lui, son buteur a déjà la solution pour pallier son absence :Philippe Malheiro pourra également jouer sur cette absence pour motiver ses troupes :Justement, pour le dernier match d’Anthony avant son départ, le 27 février dernier, le coach se remémore :Et surtout réussi. Ce jour-là, Anthony et ses coéquipiers écrasent l’ES Banon, bon dernier de la poule, 12 à 0. Malgré ce succès, l’entraîneur reste conscient que le chemin pour accéder à l’échelon supérieur reste encore long. Le club de Sisteron doit disputer neuf rencontres d’ici la mi-juin, sans doute sans son militaire dont la mission devrait l’éloigner des pelouses jusqu’en juillet prochain au minimum. D’ici là,, avoue le coach, un brin fataliste. Des changements qui expliquent sans doute la défaite de son équipe le week-end qui a suivi le départ d’Anthony., raconte celui qui est désormais basé dans le sud de la Roumanie. Même à plus de 2300 kilomètres de là, il suit de très près les performances des copains., se souvient celui qui était meilleur buteur de son club au moment de partir, la voix teintée d’amertume. Car s’il n’a plus les moyens d’aider directement les siens, le brigadier-chef tente de rester le plus impliqué possible au sein du groupe., lâche Anthony depuis sa caserne roumaine., raconte-t-il avec un sourire qui s’entend à l’autre bout du fil."Allez les gars !"Pas suffisamment pour effacer cequ’il éprouve lorsqu'il évoque la saison - si prometteuse - qu’il a été contraint de mettre de côté soudainement. Une manière de dire que même depuis le județ du Constanța, le foot ne le quittera finalement jamais, tout comme ses copains sisteronais., explique l’entraîneur haut-alpin.Pour l’heure Anthony ne peut vraiment mieux leur rendre qu’à travers quelques messages de motivation ou de félicitation. Une fois en mission, il arrive parfois que des matchs s'improvisent entre les formations, les exercices et les instructions qui rythment son quotidien, même s’ils. En club, Anthony voit sa pratique ponctuée par des départs. Mauvais timing, cette année il manquera le prochain rassemblement de la sélection de l’Armée de terre après avoir manqué de peu le titre la saison passée, au détriment de l’équipe de gendarmerie., explique Anthony.D’ailleurs, l’objectif d’Anthony est bien moins ambitieux que le titre national avec l’Armée de terre :À condition qu’une fois sa mission terminée, un nouveau conflit ne l’emmène pas ailleurs.