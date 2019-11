Des neurologues suisses mettent en avant les dangers du jeu de tête chez les jeunes footballeurs

QJ

Avant 14 ans, mieux vaut ne jouer avec la tête qu'au sens figuré.S'exprimant dans les colonnes de la, un journal suisse alémanique de référence, les célèbres neurologues Peter Zangger et Andreas Meyer-Heim ont appelé à des règles strictes pour protéger les jeunes footballeurs des chocs à la tête. Un cri d'alerte, qui se base sur une étude que des chercheurs écossais ont mené et qui démontre que les footballeurs meurent 3 fois plus que l'individu moyen de maladies neurodégénératives.En cause selon ces médecins suisses : le jeu de tête, particulièrement dangereux lorsque le développement de l'enfant n'est pas terminé. «» , estiment ainsi les deux spécialistes, citant l'exemple des États-Unis, qui interdisent strictement le jeu de tête avant dix ans et le limitent au maximum jusqu'à 13 ans.On me souffle dans l'oreille qu'Olivier Giroud s'oppose à cette mesure discriminatoire.