Des joueurs visés par des coups de mortier en Coupe de France

French Cup. 14.11.2021RC Champigneulles - Bischheim Soleil.Local fans shooting at the Bischheim Soleil players after their team loses on penaltys.

Grosse déception côté meurthe-et-mosellan.C’est la douche froide. Le Racing Club Champigneulles, club d’une petite commune de 6000 habitants dans le Grand Est, a été éliminé par le FC Soleil Bischheim (1-1) aux tirs au but dans le cadre du 7tour de la Coupe de France. Une défaite qui prive les joueurs de Champigneulles d’une rencontre rêvée contre Nancy au huitième tour de la compétition. Si les pros nancéiens seront au rendez-vous après leur bonne entrée en lice face à l’UL Plantières (3-1), un club messin, les Champigneullais resteront à la maison. Extrêmement déçus par le résultat, les habitants de la commune ont violemment attaqué les visiteurs au coup de sifflet final.Visés par des coups de mortier et des feux d’artifice, les joueurs du FC Soleil Bischheim, qui ont donc empêché un derby lorrain à une plus petite échelle, ont bien failli terminer le week-end à l’hôpital du coin. Des insultes accompagnent ce mouvement de foule honteux.La magie de la coupe.