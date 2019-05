Des joueurs et des supporters ougandais meurent dans un accident en mer

MR

La tristesse.Dimanche, les membres et les supporters d'une équipe locale ougandaise se rendaient à un match en passant par le lac Albert, partagé entre l' Ouganda et la République démocratique du Congo , mais le bateau qui les transportait a chaviré. Au moins huit personnes ont été tuées et quinze autres sont portées disparues et présumées mortes.Au micro à l'AFP, un porte-parole de la police régionale a confié que le mauvais temps et la surcharge du bateau seraient les causes de l'accident. Un responsable du village de Fofo a lui affirmé que «» . «» , a-t-il ajouté, en précisant que six membres de l'équipe, dont le coach, avaient péri dans l'accident.