Des interrogations autour du rôle de la FIFA dans la genèse de la Superligue

On a pas fini d'entendre parler de la Superligue.Les nombreux documents constituant le contrat initial de la Superligue jettent le trouble sur l'implication de la FIFA dans la genèse du projet, comme le rapporte le New York Times qui a eu accès à ces documents. On apprend notamment que l'aval de la FIFA a toujours été considéré par les fondateurs de la Superligue comme une condition nécessaire pour éviter un long imbroglio juridique.De fait, le fameux contrat initial mentionne la nécessité d'un accord avec un organisme nommé « W01 » , derrière lequel on devine vite la FIFA. Si l'institution dirigée par Gianni Infantino n'a jamais donné d'accord définitif, plusieurs sources indiquent auqu'elle était au courant du projet depuis longtemps, et qu'elle ne s'y est pas toujours montrée radicalement opposée. C'est ainsi l'assurance que la FIFA pouvait à termes donner son accord qui aurait poussé les différents acteurs du projet et notamment la banque JP Morgan de poursuivre celui-ci jusqu'au bout.Si Gianni Infantion continue de nier en bloc toute accointance avec la Superligue et ses fondateurs, on va commencer à se demander si Javier Tebas n'a pas un petit peu raison