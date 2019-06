Des incidents entre des fans anglais et portugais à Porto

Kicking off at Fan Zone after England fans throw bottles at police and police respond by charging at England fans ... police cheered on by locals pic.twitter.com/yTGnqAiB3d — Sean Ingle (@seaningle) 5 juin 2019

VLA

Chaos à Porto.Plusieurs incidents ont éclaté, mercredi soir, dans la capitale portugaise où des supporters anglais et portugais assistaient à la rencontre entre le Portugal et la Suisse (3-1) , avant la deuxième demi-finale programmée ce jeudi soir à Guimarães, entre l'Angleterre et les Pays-Bas.Entre des chants haineux et des vitres de voitures cassées, l'incident le plus grave a eu lieu dans la, où des fans alcoolisés desont lancé des bouteilles sur les Portugais, avant de se retourner contre la police, selon les dires d'Alexandre Coimbra, porte-parole de la police nationale portugaise à l'AFP. Les forces de l'ordre ont ensuite arrêté deux hommes et en ont identifié un troisième. Plus de 15000 Anglais sont attendus à Guimarães, alors que la FA a récemment lancé la campagne «» , afin de sensibiliser les supporters sur les conséquences de ces comportements violents. Le sélectionneur Gareth Southgate appelle notamment les fans à «".Le message n'est visiblement pas encore passé.