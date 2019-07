Des incidents après la qualification de l’Algérie, une femme tuée à Montpellier

3

Hier soir, à Montpellier, un supporter de l’équipe d’Algérie (21 ans), et roulant à vive allure, a percuté une famille. La mère (42 ans) est décédée sur le coup, le bébé (1 an) est polytraumatisé, l'ado (17 ans) souffre de multiples fractures aux jambes. Chauffard en GAV. (@LCI) — William Molinié (@WilliamMolinie) July 12, 2019

Situation confuse sur les #ChampsElysees. Beaucoup de klacons et beaucoup de lacrymos @LCI pic.twitter.com/UTAjTdncPT — Cassandre A (@CassandreAmx) July 11, 2019

AS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La fête vire au drame. La qualification de l’Algérie en demi-finales de la CAN aux dépens de la Côte d’Ivoire (1-1, 4-3 t.a.b) a largement été fêtée un peu partout en France par les supporters des Verts. Mais plusieurs graves incidents ont émaillé les rassemblements, causant même la mort d’une mère de famille âgée d'une quarantaine d’années à Montpellier, selon Franceinfo. Un conducteur qui célébrait la victoire algérienne a perdu le contrôle de son véhicule, fauchant cette mère et son enfant d’un an, dont le pronostic vital est engagé. L’auteur a été interpellé et placé en garde à vue.À Paris, aux abords des Champs-Élysées, la fête a également dégénéré, puisque deux magasins — dont une enseigne Ducati — ont été pillés, a rapporté un journaliste de l’AFP. LCI, de son côté, dresse un bilan de 34 personnes interpellées et treize commerces pillés ou dégradés dans le secteur. Plusieurs milliers de personnes étaient présentes tout au long de la soirée pour fêter la qualification. Les forces de l’ordre sont intervenues vers une heure du matin pour disperser la foule après que des échauffourées ont éclaté entre des groupes de personnes et les forces de l’ordre.Un bilan trop lourd pour une soirée festive.