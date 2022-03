Des incidents à Rennes et à Lyon ce jeudi

NDS

Et ça continue...Au lendemain de la qualification de Lyon et l’élimination de Rennes, respectivement en C3 et C4,rapporte que des incidents ont eu lieu en marge de ces deux rencontres. À Lyon, le quotidien sportif rapporte que quatre personnes ont été interpellées et que deux d’entre elles ont été placées en garde à vue pour. Tout comme la personne qui a fait irruption sur le terrain pendant la rencontre. Aussi, des dégradations auraient été observées, plus tôt dans la journée, dans deux des bus de la société Keolis, qui transportaient les supporters portugais d’Eurexpo au stade.À Rennes, outre la chute de la barrière qui a entraîné deux blessés côté breton, des affrontements entre supporters rennais et anglais auraient eu lieu après la rencontre. Toujours selon, l’intervention des forces de l’ordre aurait été nécessaire pour stopper l’agression de fans de Leicester par des supporters des Rouge et Noir, dont certains sont membres du Roazhon Celtic Kop.Sûrement pour se venger de la chute de la barrière, sabotée par les Anglais.