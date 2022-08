Des hooligans saccagent un quartier de Santander avant le match entre le Racing et Oviedo

À las 17.30 se juega el @realracingclub - @RealOviedo pero los vándalos que se ocultan entre sus aficiones han decidido que era mejor pasar la mañana delinquiendo por Santander. FUERA LOS VIOLENTOS DEL FÚTBOL El partido ha sido declarado de alto riesgo. pic.twitter.com/fhxCbJYHe2 — Tiempo de Juego (@tjcope) August 28, 2022

Même la deuxième division espagnole n'y échappe pas.Ce dimanche soir (17h30), la troisième journée de Liga 2 verra s'affronter le Racing Santander et le Real Oviedo, dans l'un des derbys du nord de l'Espagne, prévu au Sardinero. Une rencontre classée à haut risque par les autorités de Cantabrie, à la suite de plusieurs échanges virulents entre supporters des deux clubs, par communiqués interposés. Et aux écrits se sont malheureusement ajoutés les actes. En effet, sur l'une des routes menant au stade, une vingtaine d'individus s'est lancée dans une bataille rangée, à coups de barres de fer, mortiers et autres projectiles. Une triste séquence, de plus en plus fréquente en Europe et, surtout, déroulée en pleine journée.L'intervention tardive de la police n'aura pas changé grand-chose à la situation. Les répercussions en tribunes risquent d'être sérieuses.