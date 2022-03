Des grenades jetées sur la pelouse avant Rosario-Newell’s

The moment a grenade was thrown onto the pitch prior to the Clásico Rosarino. #Newells pic.twitter.com/hFwckz6cq6 — Newell's Old Boys - English (@Newells_en) March 20, 2022

FP

Un début de match explosif.Des grenades ont explosé sur la pelouse du Gigante de Arroyito avant le match entre Rosario Central et les Newell's Old Boys ce dimanche soir., peut-on lire sur les réseaux sociaux de l'ancien club de Leo Messi.Le coup d'envoi du match a ensuite évidemment été décalé. Le temps pour l'arbitre de discuter avec le chef de la sécurité du stade pour s'assurer que cette partie pourrait bien être disputée sans nouveaux incidents. Ce fut le cas et Newell's s'est imposé sur le terrain de son plus grand rival grâce à un pion de Juan Manuel Garcia (1-0).Encore un héritage de Bielsa pour dynamiter une défense.