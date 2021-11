Des fans de Feyernoord ont tagué le mur de Berlin

Last night #Feyenoord fans sprayed the #EastSideGallery covering artwork on a bit of the #BerlinWall that stands as a "Mahnmal" (=tourist attraction in this case). 2 arrested. Both #Union and #HerthaBSC fans retaliated.As you were. pic.twitter.com/r7I3r8ykv1 — ??????ℍ?? (@MartinTobutt) November 4, 2021

Le mauvais graffeur, c’est celui qui voit un mur et qui tague. Déjà bouillante au match aller aux Pays-Bas , la rencontre entre l’Union Berlin et Feyenoord ce jeudi dans la capitale allemande en Ligue Europa Conférence s’annonce tout aussi électrique. Débarqués la veille à Berlin, certains fans du club de Rotterdam ont tenu à rapidement montrer de quel bois ils se chauffaient. Comment marquer son territoire ? En ruinant une partie de la plus grande galerie à ciel ouvert du monde ! Armés de bombes de peinture, quelques supporters néerlandais sont allés taguer un gros « Feyenoord » sur l’East Side Gallery, le plus grand tronçon encore debout du célèbre mur.Mis au courant, une poignée de fans de l’Union Berlin s’est précipitée pour repeindre par-dessus l’œuvre spontanée de leurs rivaux, et inscrire un plus modeste « Ultras Union ! » . Mais ce n’est pas fini ! Également mis au parfum, quelques supporters du Hertha Berlin en ont profité pour apporter leur pierre à l’édifice en gribouillant sur le gribouillis. La police, elle, a arrêté deux Néerlandais, qui se promenaient avec des traces de peinture sur les mains, et des bombes de couleur.Et Banksy, il en pense quoi ?