Des fans d'Oldham sur la pelouse pour protester contre leur propriétaire

Oldham 3-0 down. Fans invade the pitch. Toxic mood here. pic.twitter.com/8MhSQjfMaE — Philip Buckingham (@PJBuckingham) September 4, 2021

QB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Début de saison pour le moins délicat du côté d'Oldham. Avant-derniers de League Two, lesont concédé une cinquième défaite en six journées samedi, giflés par Barrow à domicile (0-3). Une rencontre marquée par l'irruption de dizaines de fans sur la pelouse à la 65, provoquant une interruption du jeu pendant trois minutes. Ils ont pris place dans le rond central, pendant que les joueurs des deux équipes patientaient au bord de la pelouse. Une manière d'afficher leur mécontentement à l'égard du propriétaire Abdallah Lemsagam.Une action de contestation qui n'est pas la première. Les fans ont pris l'habitude de s'inviter sur le terrain cette saison lors des matchs à domicile, certains d'entre eux chantant alors « We want Abdallah out » . Ils avaient aussi envoyé des dizaines de balles de tennis sur la pelouse lors de la rencontre face à Accrington. Lemsagam a rencontré deux groupes de supporters cette semaine, sans réussir à répondre à leurs inquiétudes. Le Marocain n'en est pas à sa première crise, lui qui avait déjà essuyé des menaces d'une grève de la part de ses joueurs en 2018 à cause de salaires impayés, mais aussi une pétition des supporters pour qu'il vende le club.Roger Rabbit n'est pas le seul dont on veut la peau.