Des entraînements collectifs dès lundi en Espagne

Le retour desAlors que des séances individuelles sont organisées depuis le 8 mai, avec un maximum de six joueurs sur le même terrain et avec les gestes barrière de vigueur, la Liga a annoncé que les clubs espagnols pourront reprendre les entraînements collectifs «» dès lundi. Et ce même dans les régions où le déconfinement est plus strict comme les agglomérations madrilènes et barcelonaises.Si dix joueurs pourront partager un terrain simultanément, ils devront toujours arriver séparément au centre d'entraînement, déjà en tenue, et avec des gants et un masque, avant de se soustraire à une prise de température. Cette mesure précise dont un possible retour du championnat espagnol, alors que Javier Tebas avait fixé la date du 12 juin, soit trois mois pile après la suspension des compétitions.La Ligue 1 risque de plus en plus de se sentir seule.