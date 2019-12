Des élues zurichoises ne veulent pas d’une rue au nom de Köbi Kuhn

QJ

Ceci n'est pas une histoire belge, mais une histoire suisse.Fin novembre, le décès de Köbi Kuhn - légende du FC Zurich des années 1960 et 1970 et sélectionneur adulé de la Nati dans les années 2000 - avait ému la Suisse . C'est donc sans surprise que l'exécutif de la ville de Zurich - emmené par la maire Corine Mauch - a souhaité qu'une rue ou une place de la plus grande ville du pays soit renommée du nom du technicien afin d'honorer sa mémoire.Katharina Prelicz-Huber et Elena Marti, deux élues vertes au sein du législatif municipal, ne sont pas du même avis. Elles ont même déposé un postulat demandant que l'on vise d'abord l'égalité hommes-femmes dans les noms de rues et places de la cité avant d'y intégrer Köbi Kuhn. «» , ont estimé les deux élues dans les colonnes du, citant la politicienne socialiste - et grande militante féministe - Émilie Lieberherr ou encore Katharina von Zimmern, la dernière abbesse de l'abbaye du Fraumünster.Il doit bien y avoir moyen de trouver un peu de place pour les trois, non ?