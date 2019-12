Des dirigeants d'Arsenal ont rencontré Mikel Arteta

.@Journo_Slash | Vinai Venkatesham et Huss Fahmy ont été photographiés alors qu’ils quittaient le domicile de Mikel Arteta à Manchester cette nuit. pic.twitter.com/BS16L6zQpf — Arsenal FR (@Arsenal_FRA) December 16, 2019

Aux grands maux, les grands remèdes.Samedi sur les bancs de l'Emirates, ce n'est ni Pep Guardiola, ni Freddie Ljungberg qui attirait toute l'attention sur lui. Mais Mikel Arteta, en arrière plan de l'entraîneur de City dont il est le second depuis 2016. Fracassés par les Mancuniens sans opposer une grande résistance (0-3), lesne devraient pas insister bien longtemps avec l'intérim de Ljungberg et, pour le remplacer, Arteta semble être en tête de lades dirigeants londoniens.Des dirigeants qui ont été aperçus, dans la nuit de dimanche à lundi, au domicile d'Arteta à Manchester. Vinai Venkatesham (directeur général) et Huss Fahmy (en charge des contrats) ont été photographiés sortant de chez Arteta, quelques heures après la rencontre entre Arsenal et City. Selon le Daily Mail , qui publie les photos, l'ancien joueur d'Arsenal est «» par le poste d'entraîneur, et «» . Une petite visite qui a propulsé Arteta en tête de la liste des futurs entraîneurs les plus probables d'Arsenal pour les bookmakers anglais, qui mettent également une petite pièce sur Ancelotti et Allegri.Est-ce qu'on tient le nouveau Wenger ?