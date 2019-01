Des débris flottants trouvés dans l'eau, les opérations de recherche se poursuivent

1/2During the course of the 15-hour search, which used multiple air and sea assets from the Channel Islands, UK and France, a number of floating objects have been seen in the water. We have been unable to confirm whether any of these are from the missing aircraft. — Guernsey Police (@GuernseyPolice) 22 janvier 2019

1/223rd January7.30am update. We have resumed searching. Two planes are taking off & will search a targeted area we believe has the highest likelihood of finding anything, based on review of the tides and weather since it went missing. — Guernsey Police (@GuernseyPolice) 23 janvier 2019

2/2Coastal areas around Alderney and off-lying rocks and islands will also be searched from the air. Updates will be provided once information is available — Guernsey Police (@GuernseyPolice) 23 janvier 2019

DDG

La police de Guernesey a indiqué avoir trouvé des «» dans l'eau mardi soir lors de ses opérations de recherche et de secours, tout en se déclarant incapable d'affirmer si ceux-ci appartiennent à l'avion dans lequel se trouvait Emiliano Sala L'officier en chef des recherches aériennes John Fitzgerald a confirmé à Sky Sports que l'avion de recherche qui a trouvé les débris a «» . «Ce mercredi matin, la police de Guernesey a également annoncé la poursuite des recherches. Deux avions ont décollé vers 7h30 et «» , a précisé la police, qui s'est basée sur des indicateurs météo et les marées pour établir ce périmètre.La police a aussi indiqué qu'elle allait surveiller «» les «» .