Des clubs belges et néerlandais relancent l'idée d'une BeNeLiga

MR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Drôle de mariage en prévision.Près de vingt après l'esquisse d'une fusion, la presse flamande - et notamment le- révèle qu'une réunion secrète a eu lieu entre différents clubs néerlandais et belges afin de relancer l'idée d'une ligue commune aux deux pays, la BeNeLiga.Parmi ces clubs, on retrouve notamment le PSV, l'Ajax Amsterdam, l'AZ Aklmaar, le FC Bruges, Anderlecht ou le Standard Liège. L'idée serait de créer un championnat à dix-huit équipes avec dix clubs néerlandais et huit clubs belges, l'objectif étant de maximiser les revenus des droits télé et proposer un championnat plus attractif.Et le Luxembourg dans tout ça ?