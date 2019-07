Des Chiliennes dans la ville

Au milieu des vagues américaines et hollandaises, une poignée de supportrices chiliennes, dont une joueuse de première division, sont venues jusqu’à Lyon pour vivre au plus près ce qu’elles devaient suivre jusque-là en streaming. Entre deux matchs au Groupama Stadium, elles racontent leur passion, leur périple et l’évolution d’un football féminin qui, au Chili aussi, commence à se faire une petite place.

16h de bus pour un match en Patagonie

Des papas devant les filles à la télé

« La dernière Coupe du monde, on l’a suivie en streaming »

Par Léo Ruiz, à Lyon

Cela s’est joué à pas grand-chose. Un penalty envoyé par Francisca Lara sur la barre de la gardienne thaïlandaise, à la 87minute d'un dernier match de poules, au Roazhon Park. L’histoire retiendra la première victoire et les deux premiers buts en Coupe du monde de la sélection chilienne, mais, pour se qualifier pour les huitièmes, il en fallait trois. Pendant que la bande à Christiane Endler, gardienne du PSG et capitaine des, rentrait à la maison, Carla, Constanza et Barbara atterrissaient à Charles de Gaulle. «» , explique Carla, 31 ans, gérante d’un club multisports à Concepcion, ville située à 500 kilomètres au sud de Santiago.Passionnées de foot féminin, les trois copines n’avaient que deux semaines de vacances devant elles. Elles ont fait le choix de la phase finale. Voir leur Chili en huitièmes aurait été la cerise sur le gâteau, mais pour elles, ce Mondial est déjà une réussite. «, assure Constanza, 30 ans."Tiens, il existe des filles qui jouent bien au foot chez nous." »Et pourtant, les filles partaient de loin. «, poursuit Constanza.» À La Serena, les Chiliennes surprennent tout le monde en finissant invaincues (3 nuls, 2 victoires) au premier tour. Elles se retrouvent dans un tableau final à quatre avec le Brésil, la Colombie et l’Argentine, qu’elles giflent 4-0, terminent deuxièmes et décrochent le premier billet de leur histoire pour une Coupe du monde. «, situe Barbara Flores, 26 ans, avocate et attaquante de l’Universidad Concepcion, en première division.» Des conditions qui n’ont pas vraiment changé avec les années.Jusqu’à fin 2017, Barbara et ses coéquipières devaient chacune verser un abonnement mensuel pour payer les frais de déplacement. «(dans la Patagonie chilienne, ndlr)(1800 kilomètres au nord, ndlr)Depuis la qualification historique, les choses bougent enfin. Entrées dans les radars, plusieurs joueuses de la sélection ou de Colo-Colo, qui dispute régulièrement la Copa Libertadores, ont migré vers l’Europe, principalement en Espagne. Les clubs locaux, eux, sont pressés par la FIFA d’investir dans leurs équipes féminines, sous peine de sanctions. «» , analyse Carla, qui joue trois matchs par semaine à Concepcion, entre son ancienne fac, un club de quartier et une équipe mixte de foot à 7. Des exploits qui résonnent d’autant plus que la sélection masculine, après ses deux premiers titres en Copa América, a manqué le coche du Mondial russe l’été dernier. «» , compare Constanza, qui se félicite d’avoir vu des papas de ses amies vibrer devant lesSi au Chili comme ailleurs en Amérique du Sud, la vie de joueuse de foot est une lutte permanente pour l’espace et la considération, celle de supportrice est elle aussi un parcours de combattante. Depuis leurs premiers pas sur le sol français, Carla, Constanza et Barbara font le plein de matchs : Espagne-USA à Rennes, Hollande-Italie à Valenciennes, France-USA au Parc des Princes et les trois rencontres de cette semaine à Lyon, où elles ont participé au match le plus long du monde organisé par l’ONG Equal Playing Field. Dans la rue ou à la gare, elles ont aussi croisé Ada Hegerberg, Hope Solo, Magdalena Eriksson et sa fiancée Pernille Harder. «, relate Barbara.Avant de prendre l’avion, elles ont pour la première fois pu voir les matchs de préparation du Chili et les deux premiers du Mondial sur la télé publique chilienne. Le reste de l’année, elles rebasculent sur le streaming et guettent tous les bons plans. «» , s’agace Constanza, qui a cessé de suivre le foot masculin, lassée du machisme ambiant et des heures d’antenne consacrées à parler pour ne rien dire. «» Leurs spaghettis bolognaises sont terminées. Il est l’heure d’enfiler les maillots – un du Chili et un de Tobin Heath – et d’aller prendre le tram à Part Dieu au milieu des. Direction le Groupama Stadium.