Dénoncés par la Juve.Selon le quotidien, une quarantaine d'arrestations ont eu lieu ce lundi matin dans plusieurs villes italiennes dans le cadre de l'opération « Last Banner » . Une douzaine de chef ultras de la, notamment ceux des groupes « Drughi » , « Tradizione-Antićhi valori » , « Viking » , « Nucleo 1985 » ou « Quelli... di via Filadelfia » ont été interpellés et seraient soupçonnés, selon la, d' «» .Selon les procureurs Chiara Maina et Patrizia Caputo, les dirigeants de groupe ultras auraient mis en place un système de menaces et de chantage envers des responsables de la billetterie pour avoir davantage de tickets à de bas prix qu'ils auraient ensuite revendus. L'enquête a commencé il y a un an après une signalisation du club à propos du chantage exercé par ses ultras.Joli cocktail.