Des chants racistes à l'encontre de Vinícius avant le derby de Madrid

1

?️CÁNTICOS RACISTAS CONTRA VINICIUS de cientos de aficionados del @Atleti a las puertas del Metropolitano:?"Eres un mono, Vinicius eres un mono".FUERA LOS VIOLENTOS Y RACISTAS DEL FÚTBOL?Video @chema_medina #AtletiRealMadrid pic.twitter.com/KoHSNrtd3G — Tiempo de Juego (@tjcope) September 18, 2022

TP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Voilà ce que chantaient en chœur certains supporters de l’Atlético de Madrid quelques minutes avant la rencontre face au Real Madrid (1-2). Des chants repris de vive voix par une dizaine d’individus qui n’ont pas hésité à continuer pendant la rencontre, notamment lorsque l’international brésilien a dû laisser sa place à la 79minute. Lors de sa sortie, Vinícius a été hué et dessont mêmes descendus des travées du Wanda Metropolitano. Des chants inacceptables et qui surviennent à la suite de « l’affaire de la danse » . Vendredi dernier, Koke avait déclaré en amont de la rencontre que le numéro 20 du Real Madrid n’avait pas intérêt à danser s’il venait à marquer . Une attaque qui n’a pas été du goût de tout le monde, puisqu'une vague de soutien, et particulièrement des Brésiliens, est venue pour Vinícius sur les réseaux sociaux.Sur le terrain, le meilleur buteur desne s'est pas laissé abattre. Auteur d’une solide prestation, il n’a pas non plus hésité à aller danser au poteau de corner lorsque son coéquipier et compatriote Rodrygo a ouvert le score à la 18minute de jeu. Un joli pied de nez bien senti. Le Real Madrid s'est imposé 2-1 et reste solide leader de la Liga. Pour le reste...