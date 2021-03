Des centaines de supporters des Rangers enfreignent les règles anti-Covid avant un match décisif pour le titre

Just a wee welcome to the champions from the best fans in the world ??Glasgow Rangers pic.twitter.com/oBNSYOWXxF — Carson (@Carsonsow) March 6, 2021

Dix ans qu'ils attendent ça.Même après 54 titres de champion d'Écosse, les supporters des Glasgow Rangers ne sont pas rassasiés. Et pour cause, le dernier sacre national de leur club remonte à dix ans, avec entre-temps un redressement judiciaire qui les a fait repartir de la quatrième division. De nombreux supporters se sont donc rassemblés en marge de Rangers-St Mirren, en sachant que leur équipe n'est plus qu'à quatre points du titre et qu'une victoire ce samedi et un match nul du Celtic ce dimanche leur offriraient mathématiquement la Scottish Premiership. Les fans ont pris d'assaut les abords de l'Ibrox Stadium pour assister à l'arrivée des joueurs malgré les restrictions sanitaires.Peu importe la Covid, pourvu qu'on ait l'ivresse.