Des Catalans à Bangalore

Trois ans que le Bengaluru FC rafle au moins un trophée chaque année et performe dans les compétitions continentales. Une des raisons : des anciens de la Masia et du staff de Rijkaard à Barcelone sont à la tête de l'équipe première. Ils appliquent avec succès certaines des recettes du modèle catalan.

Pressing fort et apport des latéraux

Nutrition et excellence

« Celui qui perd le ballon au toro le perd en match »

L’un des grands pourvoyeurs de la sélection indienne

Par Guillaume Vénétitay, à Bangalore

Lors de ses premiers matchs en tant qu’adjoint à Bangalore en 2016, Carles Cuadrat a été surpris. «» Aujourd’hui, Cuadrat est l’entraîneur principal du Bengaluru FC (BFC), et les supporters s’enflamment désormais pour «» . Le Catalan n’y est pas pour rien. En trois saisons, lui et son compère Albert Roca , coach de 2016 à 2018, ont gratté plusieurs titres, une finale continentale, et développé un jeu léché. Ils ont surtout apporté une inspiration : le modèle de la Masia, où les deux hommes ont passé deux décennies avant d’épauler Frank Rijkaard en équipe première, et de le suivre à Galatasaray et en Arabie saoudite. Le défi avait pourtant quelque chose de tendu : comment imposer une certaine culture Barça dans un pays où le foot reste en friche ?Derrière Roca et Cuadrat, il y a d’abord un homme. Mandar Tamhane, directeur sportif du BFC. L'homme reçoit dans un bureau vacant du stade d’entraînement, quelques heures avant un match d’Indian Super League. Faire venir les deux formateurs catalans était pour lui une étape logique dans le développement d’un club fondé en 2013. «» , explique l’homme fort du club.Les clubs indiens ont l’habitude de pratiquer un jeu à l’anglaise et la philosophie du Barça mentionnée sur le CV d’ Albert Roca attire l’œil de Mandar Tamhane. «» . Trois ans plus tard, le jeu de possession pratiqué par le BFC est un modèle en Inde . Le pressing fort, l’apport des latéraux, le ballon qui reste au sol : Mandar Tamhane a le sourire. «Avant de changer les entraînements, Roca et Cuadrat ont d’abord amené des idées neuves dans le fonctionnement. S’inspirer du modèle Barça , ce n’est pas seulement un style de jeu. «» , détaille Carles Cuadrat. À leur arrivée, les Catalans structurent l’équipe B et l’inscrivent à de multiples tournois car il n’y a pas de compétition officielle pour les réserves de clubs. «» , ajoute l’entraîneur. L’équipe B joue dans le même système que les pros (4-3-3), travaille les mêmes principes de jeu et est devenue un vivier séduisant. Le centre de formation a été aussi renforcé.Roca et Cuadrat bousculent certaines habitudes, s’attardent sur des détails. Ils poussent, par exemple, pour avoir un terrain d’entraînement en herbe naturelle au lieu du synthétique «» Ils pointent l’importance de la nutrition, renforcent le rituel des deux repas par jour au centre d’entraînement. «‘Ashley n’est pas là, allons prendre du ghee, des roti, etc.’» , estime Mandar Tamhane.Le niveau d’exigence est relevé à tous les étages du club. Cuadrat aime raconter une anecdote : «(il claque des doigts)(la C3 asiatique, disputée fin 2016, N.D.L.R.)» Il n’y a pas eu d’énorme engueulade sur le coup, mais l'homme a été remplacé dès la fin de saison.Sur le plan du jeu, Cuadrat a vite analysé les failles du jeu très direct des équipes indiennes. Bengaluru a tenté autre chose. «insiste d’abord Cuadrat.» Défendre en avançant et priver les opposants de leurs habituelles contre-attaques : le BFC étouffe ses adversaires avec une forte intensité. «Pour faire progresser des joueurs au talent et à la culture tactique très disparates, Roca et Cuadrat ont parfois eu recours à des groupes de niveaux. Ils ont mis de côté les trackers GPS imposés par leur prédécesseur et, surtout, adopté la périodisation tactique. «» , poursuit le Catalan. L’homme sait que le travail sur «» est très difficile, mais essentiel pour la progression. Avec ballon, sans ballon. Accompagné de son staff espagnol, il multiplie les exercices de transitions au milieu de terrain, organise de nombreux toros aux différents formats. «(36 ans, N.D.L.R.)‘Je me suis rendu compte que celui qui perd le ballon au toro le perd en match’ » , raconte Cuadrat.Et la méthode fonctionne. Pour sa deuxième saison d’Indian Super League, le Bengaluru FC a encore terminé largement en tête de la saison régulière et se retrouve en demi-finales de play-off en ce mois de mars. Carles Cuadrat s’est aussi émancipé de Roca, parti à la fin de saison 2018 et apporte sa patte : il travaille plus l’intensité défensive et les phases arrêtés, ce qui lui vaut le surnom de «» . «Manière de dire qu'un jour, le club devra changer d'approche, ce qui est accepté par l'équipe dirigeante. «» , analyse Mandar Tamhane. En attendant, l’influence catalane se mesure aussi sur le football indien. Deux autres équipes, Goa et Jamshedpur, ont recruté des entraîneurs espagnols pour appliquer ces principes de jeu. Et Bengaluru est devenu l’un des grands pourvoyeurs de la sélection indienne, qui se cherche un nouvel entraîneur. Un nom revient avec insistance : celui d’ Albert Roca