Des banderoles hostiles à l'arrivée de Paul Pogba au PSG

DOCUMENTS @RMCsport : des banderoles contre la venue de @paulpogba, au Parc des Princes et au Camp des Loges. Le message : « Pogba tu devrais écouter ta mère, elle veut pas de toi ici. Nous non plus. » #RMCLive #PSG pic.twitter.com/tFo9fEGHzN — Arthur Perrot (@ArthurPerrot) July 24, 2021

Pogpas le bienvenue.Ce samedi, des banderoles hostiles à la potentielle arrivée de Paul Pogba au Paris Saint-Germain ont été déployées durant la nuit, aussi bien devant le centre d'entraînement du club à Saint-Germain-en-Laye qu'aux abords du Parc des Princes dans le 16arrondissement de la capitale., peut-on lire sur celles-ci. Aucun des messages n'est signé, et la typographie des lettres ne reprend pas celle des habituels messages explicites du CUP (le Collectif Ultras Paris), signe que les banderoles pourraient être l'œuvre d'individus non affiliés à un groupe de supporters précis.Sous contrat avec Manchester United jusqu'en 2022, Pogba (28 ans) est annoncé à Paris chaque été ou presque. Reste que cette saison, la piste menant au natif de Lagny-sur-Marne serait plus brûlante que jamais. Problème : le milieu de terrain du nonuple champion de France est bouché, et devrait être sérieusement dégraissé pour faire venir l'ancienDe quoi forcer « Pogboom » à - de nouveau - reconsidérer son éventuel transfert ?