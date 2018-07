Des armes à feu et des roses

Ils seront a priori 3000, aujourd’hui au stade Loujniki, pour pousser l’Équipe de France face à la Croatie en finale de Coupe du Monde. Hier, devant l’hôtel des Bleus, ils n’étaient pas beaucoup plus que cinq à s’être déplacés pour donner de la force aux joueurs de Didier Deschamps. Et aux Guns N’Roses.

Aurélien trahi par son instinct

Clément d'Antibes, deux Péruviennes et les Guns N'Roses

Par Matthieu Pécot, à Moscou

C’est une veille de Coupe du Monde et ils sont cinq, accoudés à l’une des beaucoup trop nombreuses barrières métalliques qui sert à séparer « la foule » du bus des Bleus. Cinq Français - hors équipes de la télé française - et pas un de plus à s’être déplacés au Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park, dernier lieu d’hébergement de l’équipe de France et de son staff. Avant d'être rejoints par une dizaine de personnes qui se baladaient dans le secteur par hasard, ils ne sont donc que cinq. Il y a trois copains trentenaires venus de Saint-Étienne. Ils s’appellent Lotfi, Orhan et Joachim et ne sont pas venus pour beurrer des tartines. «» , glisse Lotfi, qui gère une société d’étanchéité.Sébastien, la trentaine lui aussi, est venu seul de Munich. Il avait déboursé 700 euros pour la demi-finale à Saint-Pétersbourg face à la Belgique et sera encore dans les tribunes pour la finale, mais moins bien placé que le trio stéphanois. «» Sébastien est un peu là par hasard : «Aurélien, Parisien de 32 ans, bosse à Monoprix. Il vient de passer un mois seul en Russie et reprend le boulot mardi. «» . Trahissons le suspense tout de suite : Aurélien ne réussira à prendre aucun selfie avec un joueur. Pire, à 16h15, quand Didier Deschamps et Hugo Lloris - partis au stade Loujniki avant le reste du groupe pour cause de conférence de presse – sortent de l’hôtel, Sébastien n’est pas là. Guidé par son instinct, il est resté dans le hall de l’hôtel, spéculant sur le fait que les Bleus allaient surprendre tout le monde en empruntant une autre sortie. Perdu. Cela n’empêche toutefois pas Aurélien d’avoir passé de bonnes vacances : «Ils sont donc cinq et Lotfi croit savoir pourquoi : «» La vérité, c’est aussi que les Français sont très discrets, voire invisibles dans les rues de Moscou. Ah, un sixième larron débarque. C’est Clément d’Antibes. Il s’allume une clope et pose pour une photo avec des passants qui trouvent sa dégaine rigolote. Joachim, l’un des membres du trio, s’excite : «» Personne n’a de marqueur. En revanche, Orhan a du feu et aide Joachim à allumer sa cigarette.La délégation française commence à rejoindre son bus. « Noël Le Graët a beau être à une quinzaine de mètres de Clément d’Antibes, ce dernier rentre quand même un joli selfie. Les joueurs sortent au compte-gouttes. Des signes de la main, des sourires, mais pas de photo ni d’autographe. Il y a un ultime entraînement à faire et une Coupe du Monde à gagner, alors Paul Pogba et ses coéquipiers font dans la sobriété. Au grand désarroi de Joachim : «Bien loin de cet agacement et à cinq mètres de la scène, Jackie et Francis, deux Péruviennes, sont aux anges. Quelques minutes auparavant, Jackie avait pourtant mis sa capuche et s’impatientait : «» Voir son chouchou Kylian Mbappé lui réchauffe subitement le cœur : «» Francis, qui jure qu’elle est fan de Griezmann, a un autre chantier à s’occuper. Ses informations lui font dire que les Guns N’Roses sont également dans l’hôtel des Bleus. Le groupe était en concert à Moscou la veille et Francis, qui se balade avec le sac à dos à l’effigie du groupe, était évidemment de la partie. «» , débite celle qui réside à Cancun et qui a cru apercevoir deux femmes russes traquer également le groupe devant l'hôtel.Ça y est, les Bleus sont dans leur bus direction le stade Loujniki. Griezmann glisse un dernier coucou derrière la vitre mais tout le monde est globalement déçu. Sauf Francis : «» Alors Francis reviendra tout à l’heure.