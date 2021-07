Des anciens joueurs du PSG intègrent le nouvel organigramme du club

Le @PSG_inside est heureux de présenter le nouvel organigramme de son Centre de Formation et de Préformation pour la saison 2021-2022. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 1, 2021

Qui a dit que le PSG n'était pas un club familial ?Le club francilien vient de dévoiler la nouvelle direction de ses centres de formation et préformation et annonce l'intégration de plusieurs anciens joueurs du club. Yohan Cabaye est nommé coordinateur sportif, un poste tout en contrôle qui lui sied parfaitement. Les vieux briscards que sont Zoumana Camara et Vincent Guérin prendront eux respectivement les rôles de coach et coach adjoint des U19 parisiens.Mounir Obbadi, formé à Paris puis passé en professionnel par Lille, Monaco, Nice, Troyes ou encore Angers, devient quant à lui entraîneur adjoint des U17.Un PSG familial et en plus de ça, pas rancunier.