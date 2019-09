Comment le Bloody Sunday a changé le destin du Derry FC

Encastré dans le quartier du Bogside, tristement célèbre pour le Bloody Sunday, le Derry FC tranche avec le contexte et l'histoire de Londonderry, en Irlande du Nord. La police n'y met pas les pieds, le mot d'ordre c'est la paix, et deux clubs jouent au Brandywell Stadium, dans deux pays différents.





Drôle de visite au Parc des Princes

« Le football a fini par changer beaucoup de choses »

Par Florent Caffery à Londonderry / Photos Manon Cruz

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

» En chœur, Veronica et Jackie Mullen plantent le décor. L'une a 67 ans, l'autre 68, les deux sont mariés, et leur écharpe de Derry est viscéralement nouée autour du cou. Derrière eux, le Brandywell Stadium. Deux tribunes rénovées en 2016, quelques briques rouge, des toilettes en préfabriqué, un glacier, deux baraques à frites où l'on tranche patate sur patate à un rythme d'usine et une sono où Blur succède à Spin Doctors. Derry est un cas à part. Le long de la Lone Moor Road, carte postale d'un coron de l'Artois, Veronica et Jackie ne renient pas le passé, «» où le football était devenu un enjeu politique à Londonderry, deuxième bassin de population d'Irlande du Nord. Le 30 janvier 1972, jour du Bloody Sunday (14 habitants du quartier de Derry, catholique et républicain, avaient été tués arbitrairement par l'armée britannique lors d'une marche pour les droits civiques), Veronica a vu «» , à 400 mètres du stade. «(le nom donné à cette période, N.D.L.R.)La tension est telle que le Brandywell est fermé par les autorités en 1971 (les matchs sont alors délocalisés à Coleraine, à 30 km de là). L'année suivante, Derry décide de se retirer de la carte du football nord-irlandais. «, se remémore Eddie Mahon, ultime rempart de 1963 à 1972.» À Brandywell, c'est Derry qui gère la boutique. Pas question que les autorités y mettent leur grain de sel. La gouaille d'un marin-pêcheur et les béquilles qui l'aident à cavaler dans les dédales, Lawrence Moore est catégorique. «, clame le responsable de la communication.» L'absence de fouille à l'entrée ne surprend plus personne. Dans la longue tribune arrondie telle une piste de vélodrome, Veronica n'a pas la mémoire courte en ressortant du sac en guise d'exemple un déplacement au Parc des Princes, en septembre 2006. «(0-0 à l'aller, 2-0 au retour pour le PSG)Ce vendredi 20 septembre, en une froide soirée, Derry cravache justement pour arracher une qualification européenne (le club est quatrième à cinq journées de la fin du championnat). Le nul face aux Bohemians de Dublin (0-0) devant 3 000 supporters, ne déplaît pas à Liam, 86 ans et quelques dents laissées sur le bitume. «» Ciaron Harkin, alias Jackie dans le vestiaire, lui, ne se fiche pas de ça, mais la priorité c'est de jouer chez lui. Adepte du «» , le gamin de 21 ans, bercé dans le Bogside, le quartier du Free Derry, évolue logiquement à la maison. «» Preuve de plus que les affres du passé sont écartés de l'antre, Institute a élu temporairement domicile à Brandywell depuis la saison dernière. La raison ? «, décortique le gérant de la com'» L'ex-gardien Eddie Mahon a raccroché ses gants depuis trois décennies, mais a l’œil qui brille encore : «» Le seul trouble à l'horizon désormais, c'est le Brexit. Pour Lawrence Moore, «