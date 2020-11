Derby interdit, sauf riverains

Le 121e derby prend la forme d’une querelle de voisinage, où Lyonnais et Stéphanois devront tirer les rideaux pour s’expliquer dans un hall vide. Que voulez-vous, dans cette France confinée et privée d’Europe, il faut bien pimenter un peu ce triste quotidien.

« On ne peut pas s'habituer à ça »

Le derby dans les veines

Par Mathieu Rollinger

Le mot était stratégiquement scotché sur la porte, comme ce post-it destiné à l’agent EDF au moment du relevé des compteurs. Pas de kilowatt, mais un message dicté par les supporters lyonnais et déployé dans une tribune vide lors du dernier match à domicile contre Monaco (4-1).Comme pour rappeler que ce rendez-vous est un des plus importants de l’année. Et peut-être plus que d’habitude : pour la première fois depuis 23 ans, l’Olympique lyonnais et l’AS Saint-Étienne sont tous deux cloîtrés dans leur propres frontières, interdits d’Europe et donc centrés sur leurs affaires domestiques. En plein confinement, coupés du monde extérieur, ils ont ce dimanche l’occasion de laver leur linge sale en famille. D’ailleurs, ce n’est pas ce qui manque actuellement entre des Gones qui amorcent leur opération reconquête en jouant contre nature et des Verts effectuant le plus court déplacement de l’année pour mettre fin à une série de cinq défaites et de deux matchs sans avoir cadré une seule frappe. Vous l’aurez compris, l’heure n’est pas à la fête.Pour régler ça, il faudra d’abord briser le silence d’un Groupama Stadium, dont le huis clos lui donnera des faux airs de cage d’escalier où l’écho des débats se perd dans les étages. Et si l’intérêt sportif est déjà altéré, cette privation de soutien rend forcément ce derby atypique avant même qu’il ait commencé. Enfant du club bercé à cette rivalité et lancé en Ligue 1 un soir d’avril 2013 face à Saint-Étienne justement, Anthony Lopes sait que son 14derby personnel n’aura rien à voir avec les 13 précédents., ajustait le portier.Rudi Garcia garde lui aussi des souvenirs heureux de son seul derby : une victoire décrochée dans l’euphorie d’un franc succès contre la Juventus. Mais depuis ce temps, rien n’est plus pareil., déplore le coach rhodanien.Chez les visiteurs, si cette ambiance feutrée réduira forcément l’hostilité à leur encontre, personne ne s’en réjouit., embraye Claude Puel, qui connaît bien la maison.Une manière de souligner qu’un derby n’est que folklore.Sans public, faut-il donc prévoir un derby au rabais ? À entendre les protagonistes, il n’en est pas question, car l’enjeu est lui bien réel. Les Lyonnais auront à cœur de se rapprocher du podium, quand les Verts sont dans l’obligation de réagir pour ne pas voir rouge., clamait Garcia.(de naissance)En face, Harold Moukoudi lui aussi convoque le poids de la tradition., posait le défenseur stéphanois.Voilà qui devrait réjouir l'agent EDF.