Derby découpe MU, City en balade

5 - Manchester United have lost each of their last five penalty shoot-outs in all competitions (3x League Cup, 1x FA Cup, 1x Community Shield). Bottled. pic.twitter.com/KRgkh5hmyV — OptaJoe (@OptaJoe) 25 septembre 2018

Tous les résultats :

Blackpool-QPR 2-0

Bournemouth-Blackburn 3-2

Burton-Burnley 2-1

Millwall-Fulham 1-3

Oxford United-Manchester City 0-3

Preston-Middlesbrough 2-2 (3-4 aux t.a.b.)

Wolverhampton-Leicester 0-0 (1-3 aux t.a.b.)

Wycombe-Norwich 3-4

Manchester United-Derby County 2-2 (7-8 aux t.a.b.)

West Bromwich-Crystal Palace 0-3

MB

Théâtre des angoisses.Parfum de cauchemar à Old Trafford : opposé à Derby County lors d'un troisième tour de Carabao Cup marqué par les retrouvailles entre José Mourinho et Frank Lampard Manchester United s'est enfoncé mardi soir dans la misère et a été découpé par les(2-2, 7-8 aux t.a.b.). Un miracle ? Pas vraiment, tant le gang de Lampard a secoué tout au long de la rencontre un United sans Pogba, laissé loin du ring et à qui Mourinho aurait décidé de retirer définitivement le brassard de capitaine après ses déclarations du week-end.La soirée avait pourtant plutôt bien commencé pour Manchester United , couché la saison dernière en quarts de finale de l'épreuve par Bristol City (2-1), mais placé en tête au bout de trois minutes mardi soir par Juan Mata (3). Le bordel a été pour la seconde période, le jeune Harry Wilson , prêté à Derby par Liverpool , claquant d'abord un coup franc délicieux (59) dans la lucarne d'un Romero expulsé huit minutes plus tard pour une main en dehors de la surface. Apathique, sans révolte, les hommes de Mourinho ont finalement été pris à cinq minutes de la fin, en deux temps, par Jack Marriott (85) avant d'être sauvés par une tête de Fellaini (90+4). Inutile, car les tirs au but ont fait le reste, laissant Phil Jones envoyer la huitième tentative des siens dans les gants du vieux Scott Carson.Dans les autres rencontres de la soirée, Manchester City est allé tranquillement se qualifier face à Oxford United (League One, 0-3) grâce à des réalisations de Gabriel Jesus Riyad Mahrez et Phil Foden . L'autre surprise de la soirée est à mettre dans les mains de Burton, aujourd'hui en League One et tombeur de Burnley (2-1).