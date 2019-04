Derby d'Édimbourg, une noix de coco atterrit sur la pelouse

Hearts 1-2 Hibernian: Smoke bombs and COCONUT thrown onto pitch during Edinburgh derby https://t.co/zvWsdIzcKC pic.twitter.com/5vQ4urO1DI — calculatedbet (@calculated_bet) 6 avril 2019

C'est ce qu'on appelle « chercher les noises » .Ce samedi, le derby d'Édimbourg entre les Hearts et Hibernian a été plus qu'animé du côté des tribunes. Ça a commencé dès les premières minutes du match puisque l'arbitre Willie Collum a dû retarder le début du match à cause de fumigènes envoyés sur la pelouse du Tynecastle Stadium.Une fois le coup d'envoi donné, la bataille des tribunes a continué. Les supporters des Hearts ont balancé un nouveau fumigène marron dès les premières minutes de la rencontre, laissant les deux équipes s'affronter à travers un nuage de fumée. Vainqueur 2-1 Hibernian n'a visiblement pas été déconcentré par le jet d'un objet beaucoup plus étrange qu'un fumigène : une noix de coco. Cette dernière a été lancée sur la pelouse peu après un but des joueurs d'Hibernian.Pas facile à planquer dans le caleçon.