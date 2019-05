Derby County assomme Leeds et fonce en finale de playoffs

688

Leeds United 2-4 Derby County

Leeds (4-1-4-1) : Casilla - Ayling, Berardi, Cooper (c), Dallas - Phillips - P. Hernández, Shackleton, Klich (J. Clarke, 86e), J. Harrison - Bamford (I. Brown, 88e).



Derby (4-3-1-2) : Roos - Bogle, Keogh (c), Tomori, S. Malone - D. Holmes (Marriott, 44e), B. Johnson, Mount - H. Wilson (A. Cole, 93e) - M. Bennett (Huddlestone, 60e), T. Lawrence.

JB

Du suspense, des buts en pagaille, des expulsions, des équipes et des publics en transe : on s'y attendait, mais les playoffs d'accession à la Premier League sont un pur régal. Défait d'un but par le Leeds de Marcelo Bielsa lors de la première manche , le Derby County de Frank Lampard est allé arracher à Elland Road la qualification pour la finale des playoffs.À l'affût à la suite d'un coup franc traître ayant rebondi sur le montant, Stuart Dallas pensait mettre les hommes duà l'abri (24). Lesont ensuite trouvé la barre sur une frappe de Mateusz Klich déviée (29) et Mason Bennett a touché le poteau de la tête sur l'autre cage (43). Puis Leeds s'est mis à paniquer : juste avant la pause et juste après son entrée, sur une grosse mésentente entre Liam Cooper et un Kiko Casilla peu rassurant, Jack Marriot a ramené de l'espoir coté Derby (45+1), avant que Mason Mount surprenne tout le monde d'un enchaînement d'équilibriste dans les secondes suivant le retour sur le pré (46).Dix minutes plus tard, malgré un sursaut des locaux, le même Cooper a accroché Mason Bennett dans les 16 mètres, et Harry Wilson a temporairement éliminé Leeds (58). Car Dallas (positionné latéral, rappelons-le) a rapidement pris les choses en main pour s'offrir un doublé (62). Dans le dernier quart d'heure du temps réglementaire, Gaetano Berardi a laissé ses potes finir à dix avec deux biscottes mangées en quelques instants (78), sans doute la raison pour laquelle Marriot a pu trouver la faille pour la deuxième fois de la soirée et définitivement assommer l'adversaire (85) malgré un dernier frisson de Dallas (90) et l'exclusion de Scott Malone (91).Mission montée ratée pour Tonton Marcelo . Maintenant, rendez-vous le 27 mai pour un Derby- Villa qui ne devrait pas décevoir.