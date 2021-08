Der Zakarian, Brest in peace

"On dit qu'on a un championnat de merde, qu'on a plein de choses qui ne sont pas bonnes... Mais si on arrive à faire venir un joueur comme ça, ce serait extraordinaire. On va se régaler"

Europe et fief finistérien

« On lui a expliqué que nous étions un club familial dans lequel j'impliquais l'entraîneur dans les prises de décision concernant le recrutement. Un peu de caractère, de rigueur, on avait peut-être des besoins à ce niveau-là. Ce qui a pu lui plaire, c'est aussi le fait que nous sommes un club avec un fonctionnement très simple, la prise de décision se fait entre la direction et mon entraîneur. »

Amer, Michel ?

« Au niveau des médias, il s’est toujours protégé. Car sinon, c’est quelqu’un de passionné. Des fois même trop expressif »

Par Andrea Chazy et Jérémie Baron

Propos de Michel Der Zakarian, Grégory Lorenzi, Daniel Congré et Franck Rizzetto recueillis par AC et JB, sauf mention.





Ils l’ont espéré, attendu, et finalement, ne le verront pas. Au stade Francis-Le Blé ce vendredi soir sur les coups de 20h45, Lionel Messi ne viendra ni faire coucou ni martyriser le Stade brestois dans son antre. Neymar non plus, d’ailleurs. Un coup dur pour ces fans ayant dépensé plusieurs centaines d’euros - parfois même 400 (!) - tout ça pour dire :. Tout ça pour narguer la France entière ou tout simplement assouvir leur pulsion, leur envie, de voir le sextuple Ballon d’or revêtir un maillot avec le patch de la Ligue 1 Uber Eats le temps d’une soirée.Michel Der Zakarian, aussi, sera un peu déçu. Le nouveau coach brestois n’avait d’emblée caché à personne que l’arrivée de La Pulga avait eu un effet « coup de fouet » sur sa sexualité :. Tant pis, il faudra encore attendre un peu pour que la rencontre ait lieu entre le technicien breton et la star argentine. Un mal pour un bien : lors des deux premières journées, les hommes de Der Zak’ ont prouvé qu’ils avaient les armes pour regarder dans les yeux les Européens du championnat de France. Après avoir accroché Lyon (1-1), qualifié en Europa League, et Rennes - qui mène sa barque en C4 - sur le même score, l’heure est venue de s’attaquer à un navire de premier ordre. Zef le Pirate ne s’y opposera pas, Michel Der Zakarian non plus.Au même titre que voir Messi traverser les Pyrénées était impensable il y a encore quelques mois, Michel Der Zakarian ne s’imaginait pas non plus forcément, fin mai, débarquer dans la cité du Ponant. Il venait alors de clore une belle aventure dans l’Hérault, une nouvelle, après y avoir joué puis grandi comme coach pendant près de 20 ans entre 1988 et 2006 puis de 2017 au mois de mai dernier., rejoue l’intéresséPour Daniel Congré, l’un de ses relais dans le vestiaire montpelliérain, le groupe aurait pourtant pu rempiler pour une cinquième saison :, pose le nouveau défenseur de Dijon.Lorsque Laurent Nicollin a pris la décision de ne pas le prolonger à la Paillade, le Franco-Arménien ne s’est jamais dit qu’il était l’heure de souffler. Il s’est immédiatement engouffré dans un nouveau tunnel, guidé sûrement par une volonté de ne pas revivre cesconnu au début de sa carrière d’entraîneur, entre 2008 et 2009. Michel rêvait aussi d’Europe, pour la première fois de sa vie de coach après avoir connu quelques épopées crampons aux pieds, mais l’opportunité ne s’est jamais présentée., avoue-t-il, explique de son côté le directeur sportif brestois Grégory LorenziLe SB29 a aussi eu pour lui sa localisation, la belle-famille de l’ancien défenseur ayant pour fief Penmarc’h (Finistère sud), à une centaine de kilomètres en-dessous de Brest. Pour ce qui est du reste, il y a eu le discours de Lorenzi, cepositif et l’assurance de retrouver dans le 29 un peu de ce qu’il avait connu dans l’Hérault.Un paramètre important pour l’ancien Nantais, qui avait par exemple connu le totalitarisme de Waldemar Kita à Nantes : sa friction avec le président des Canaris, au coup de sifflet final de la 38journée à la Beaujoire l’an dernier, a d’ailleurs convoqué de vieux fantômes :, avait-il lâché à son ancien boss dans les coursives de Louis-Fonteneau, après avoir envoyé les Jaunes en barrage Ligue 1/Ligue 2. Ce soir-là, en battant les locaux (1-2), Michel et son MHSC avaient également validé le maintien de… Brest, dix-septième à un point de la trappe. Quelques semaines plus tard, Olivier Dall'Oglio et lui échangeaient leur place à quelques jours d’intervalle., s'amuse LorenziFranck Rizzetto connaît Michel Der Zakarian comme peu dans le monde du foot. Malgré lesde différence avec son aîné, il a joué avec Der Zak' et l’a ensuite suivi à Reims, à Montpellier et aujourd’hui à Brest dans sa deuxième vie de coach. Les deux ont un mot pour décrire leur relation : ils sont complémentaires., détaille RizzettoComme Michel, Franck aime le golf. Même si en ce moment, ils y vont moins., se marre-t-il.Le numéro 1 confirme :(Rires)Des greens au stades de Ligue 1, partout où il a accompagné la tête-pensante brestoise, Rizzetto a vu le même cas de figure se répéter : Der Zak' a fait le job et puis s’en est allé. Souvent avec le sentiment du devoir accompli, rarement avec la lumière des projecteurs braquée sur lui. Il a ramené Nantes en Ligue 1 pour finalement faire une pige en Champagne dans l’antichambre de l’élite l’année d’après. Il a installé sur la durée Montpellier dans le top 10 du foot français à son arrivée en 2017 alors que le club héraultais sortait d’une saison cauchemar où il avait frôlé la relégation. Sans intéresser les écuries qui se trouvaient au-dessus de lui ou qui, comme lui, rêvent de soirées sur le Vieux Continent. Ces derniers mois, Lille a pris Jocelyn Gourvennec, Rennes a choisi Bruno Genesio, Lyon et Marseille se sont tournés vers l’étranger quand Nice a même payé pour attirer Christophe Galtier dans ses filets.Une question se pose alors : Michel Der Zakarian ne souffrirait t-il pas légèrement d’un déficit d’image ? De cette « carapace » qu’il revêt face aux médias et en conférence de presse là où d’autres, dont les résultats sportifs ne sont pas plus probants, excellent ? Peut-être un peu., explique Daniel CongréSon nouveau N+1, Grégory Lorenzi, abonde :L’homme, justement, a encore quelques années à passer sur un banc de Ligue 1. Rallier Brest n’avait alors en ce sens plus rien de surprenant. Car au-delà du sportif, se rapprocher et même revenir en Bretagne émanait d’une volonté commune entre sa femme Véronique et lui., conclut Michel Der Zakarian