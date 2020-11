Centres de formation : déprime à la jeunesse

« La vie en centre de formation, je compare ça à la cigarette. Plus tu y goûtes, plus la chute sera grande. »

Le genou au sol pour les uns, en ligne pour les autres. Le 27 octobre dernier,et Marseillais rendent un court hommage à Jeremy Wisten. Un coup de sifflet brise alors le silence du Vélodrome pour lancer ce match de Ligue des champions, laissant derrière lui le souvenir d’un garçon de 17 ans, passé par l’académie de Manchester City, et qui s’est donné la mort la veille . Selon la presse anglaise, le jeune défenseur serait tombé en dépression quelques semaines avant son geste, en partie parce qu’il n’avait pas été conservé par le centre de formation du club anglais. Cole Palmer est lui entré en jeu contre l’OM et faisait partie de la même promotion que Wisten. Quelques jours plus tard, il rendra hommage à son ancien coéquipier sur les réseaux Des trajectoires opposées qui posent une question : quand certains finissent par décrocher les étoiles, comment amortir la chute de ceux qui ont été largués en cours d’ascension ?En France, cette tragédie a eu aussi un certain écho, mais c’est la réaction de Kader Bamba qui s’est le plus démarquée du concert de condoléances. L’occasion pour l’ailier du FC Nantes de vider son sac et de témoigner face à la dépression., pointe-t-il sur Instagram.par son renvoi de l’académie de Toulouse à 17 ans, sans club à 20 ans, le natif de Sarcelles était devenu livreur de sushis avant de rebondir et signer son premier contrat pro à 24 ans. Lui s’est accroché pour emprunter les chemins de traverse et finir par atteindre son but. Aujourd’hui, près de 90% des jeunes qui entrent en centre de formation ne deviennent pas footballeurs professionnels, lâchés dans la nature sans que l’on sache vraiment comment ils surmonteront le plus grand échec de leur (courte) carrière de footballeur.En France, le sort de Jeremy Wisten a forcément interpellé les éducateurs., recadre Michael Lebaillif, formateur au Havre AC.Dans le microcosme du football de haut niveau, parler de dépression est encore un tabou que de rares néo-retraités prennent le risque de briser., pose l’ancien Bordelais Cédric Anselin, qui à 19 ans était finaliste de la Coupe de l'UEFA aux côtés de Zinédine Zidane.Un constat partagé par Kader Bamba, l'ailier du FC Nantes :Si bien que les gens du métier marchent sur des œufs au moment de définir cet état de mal-être qui peut toucher ceux qui se font éjecter des centres de formation avant de signer pro., tente Jean-François Vulliez, directeur du centre de formation de l’Olympique lyonnais.Pour beaucoup de ces jeunes, pousser la porte d’un centre de formation, c’est intégrer une nouvelle famille. Dès huit ans, certains enfants de l’école de foot portent fièrement l’écusson d’un club de l’élite et pensent déjà caresser une forme de consécration., liste Kader Bamba.Mais c’est aussi à ce moment-là qu’ils entrent dans une bulle. Un monde parallèle où on ne grandit pas vraiment comme les autres gamins de son âge : on passe son temps entre mecs, à bouffer du ballon nuit et jour, à suivre un régime de vie strict dans le seul but d’être performant, et si possible plus que son camarade. Tant de sacrifices à faire pour décrocher le ticket doré permettant d'accéder à la chocolaterie du professionnalisme., résume Matthieu Bideau.Passé par le centre de formation des Canaris à 17 ans, Matthieu Bideau faisait lui partie à l’époque des « fantômes » . Comprendre : ces joueurs rapidement considérés comme des erreurs de casting et qui ne font qu’accompagner les meilleurs vers les sommets. Et au bout d’un an, l’annonce de son éviction l’a marqué au fer rouge., se remémore-t-il.Revanche sur la vie, c’est désormais lui qui recrute les nouveaux talents de l’académie du FC Nantes. Et son expérience lui permet de mieux comprendre les enjeux pour ces jeunes :Lucas Charlot, lui, a croqué dans tous ces « privilèges » des centres de formation, celui d’Amiens en l'occurrence, avant qu’on ne les lui retire de la bouche en 2014., dénonce l’ancien gardien."Lucas, si j'étais toi, je commencerais à chercher un nouveau club."Tout au long de son parcours avec le club picard, Lucas a toujours été surclassé. Mais une rupture d’un os de la hanche suivie d’une fracture dans sa dernière année sous convention ont rebattu les cartes. Pour ne rien arranger, le coach des U19 de l’époque, avec qui Lucas partageait une relation de confiance, est limogé. Avec son remplaçant, un ancien pro passé par Strasbourg et l’OM, le courant est carrément glacial. Mis sous pression, il est poussé à jouer un match contre l’avis des médecins puisque son processus de réathlétisation n’était pas encore entamé. Ce sera sa dernière sortie sous les couleurs d’Amiens. Au bout du chemin, ce sont des regrets et unqui l’attendent., souffle Lucas.Un état de détresse qui s’explique par plusieurs facteurs. Il y a d’abord les attentes toujours plus grandes d’année en année, qu’elles viennent des éducateurs qui poussent toujours plus les espoirs dans leurs retranchements, de la famille qui souhaite voir son rejeton devenir une star, de l’agent ou du joueur lui-même qui ne veut pas décevoir ses proches., confie Jean-Philippe Delpech, ancien du Toulouse FC reconverti préparateur mental. Dans ce contexte anxiogène, les parents peuvent aussi être des victimes collatérales., relate Cécile, la mère de Lucas Charlot.L’autre pièce dans l’engrenage, c’est un saut dans le vide, qui attend les recalés, privés de beaucoup de repères une fois les portes closes., récapitule Lucas.Pas facile dans ces conditions de faire le deuil de ses espoirs déchus. Lui y est arrivé grâce à ses parents, qui l’ont poussé à avoir son bac, et l’ouverture sur d’autres perspectives, loin du foot., explique le jeune homme de 23 ans.Pourtant, la responsabilité des structures reste de mise., dénonce Kader Bamba.Pourtant, les encadrants l’assurent : le sort de leurs ouailles les inquiète, et une prise de conscience s’est faite dans la formation française ces dernières années. Au niveau fédéral, un nouveau certificat (le COP) a été créé pour former les éducateurs pour travailler davantage sur l’aspect mental. Aspect qui fait d’ailleurs partie depuis l’an dernier des critères d’évaluation des centres de formation. L’Olympique lyonnais, par exemple, a ouvert en 2014 une cellule d’optimisation d’habileté mentale au service de la performance., explique le responsable Jean-Yves Ogier.Au Téfécé, l’enfant est soumis à un diagnostic avant même de rejoindre le centre de formation, ce qui permet d’emblée de connaître son état émotionnel, avant au long terme de détecter les « joueurs à risques » . L’objectif est clair : donner des outils aux jeunes pour mieux se connaître et mieux gérer l’échec., continue Jean-Yves Ogier. Concrètement, cela se traduit par des séances de yoga, de l’hypnothérapie et des entretiens individuels réguliers avec une préparatrice mentale, pour remettre les têtes à l’endroit et délier les langues., illustre Ogier. Un bon début, qui va dans le sens de la législation puisqu'en France, selon l’article L231-6 du code du sport, les sportifs de haut niveau doivent se soumettre àObligatoire chez les pros, cette consultation annuelle ne l’est pas encore chez les jeunes, et le travail réalisé n’a rien de thérapeutique. Et, reconnaît Jean-Yves Ogier.Car ici, la priorité est de faire de ces athlètes des machines infaillibles mentalement.Construire les garçons pour affronter « le monde extérieur » est aussi un enjeu central. Ainsi, parents, agents et formateurs tentent aujourd’hui d’accorder leurs violons pour faire comprendre qu’il y a une vie en dehors d’un rectangle vert., précise Michael Lebaillif. Au-delà de l’accent mis sur le cursus scolaire, visites d’usines, stages en entreprise ou encore œuvres caritatives, ce sont des actions courantes mises en place par les clubs professionnels pour stimuler la curiosité de leurs jeunes. Souvent ces derniers prévoient aussi l’intervention d’anciens pensionnaires du centre, devenus pro après avoir été recalés ou reconvertis dans un autre secteur d’activité, qui viennent témoigner de l’existence d’autres chemins pour s’épanouir.Toute la difficulté est donc d’identifier les cas qui pourraient devenir problématiques. Car c’est bien le mal de la dépression : celle-ci est souvent invisible quand elle couve et se déclare par des symptômes propres à chacun., décrit Jean-Philippe Delpech.Problème : il faut avoir les moyens de déceler ce mal-être et, souvent, quand on en perçoit les signaux, il est déjà trop tard. Cédric Anselin connaît très bien ces problématiques, puisqu'il a lui-même souffert de dépression et a fait deux tentatives de suicide. Aujourd’hui, il fait de la prévention auprès des jeunes dans les centres de formation anglais. Et pour lui, tout est une question de communication., pose l’ancien Girondin.C’est donc à l’entretien final, celui qui détermine si un joueur est voué à intégrer le groupe pro ou non, que tout bascule. Et forcément, ce moment fatidique est redouté de tous., concède Michael Lebaillif, fort de ses vingt ans d’expérience au HAC.Ce choix résulte d’une décision collégiale et les responsables font en sorte de préparer en amont pour amortir le choc., pointe le formateur lyonnais Jean-François Vulliez.Ensuite, plusieurs dispositifs sont présentés aux déçus. Souvent, les joueurs sont libérés pour passer des essais dans d’autres clubs, sont inscrits dans les listes présentées aux clubs partenaires et se voient remettre automatiquement un dossier contenant leurs statistiques et les vidéos de leur match, dans l’optique de pouvoir rebondir ailleurs. Un « passeport numérique » qu’approuve le Nantais Matthieu Bideau, même s’il pousse le jeune à s’accrocher à son rêve de professionnalisme, au risque de se bercer d’illusions., assure le recruteur du FC Nantes qui a aussi coécrit le livre Je veux devenir footballeur professionnel avec Laurent Mommeja.Remettre le plaisir de jouer au centre du projet, voilà une des parades privilégiées., abonde Jean-François Vulliez.Mais une fois les adieux faits, le pas de la porte passé, comment s’assurer que le jeune encaisse bien le coup ?, regrette Jean-Yves Ogier. Chez certains, le moral tombe dans les chaussettes plusieurs jours, plusieurs semaines ou plusieurs mois plus tard. Quelques formateurs arrivent à garder un semblant de lien via les anciens camarades ou reçoivent de temps en temps un message. Cela ne va pas plus loin, et cet « abandon » est une nouvelle charge pour les centres de formation, mettant d’une certaine façon des personnes vulnérables en danger., alerte Matthieu Bideau.Et cette période de pandémie de Covid-19 n’aide en rien à arranger les choses., redoute Jean-Yves Ogier.De la vigilance et de la bienveillance, les seules véritables armes en service pour éviter d’autres minutes de silence.