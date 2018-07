Départ imminent pour le Kostas croisière

Avant d’affronter Villarreal pour son quatrième match de préparation ce samedi à 19h, l’Olympique de Marseille a déjà une certitude : Kostas Mitroglou est en forme. C’est simple l’attaquant grec est le meilleur, et le seul, buteur de l’OM depuis la reprise. Et si c’était bien lui, le fameux « Grand Attaquant » ?



? @kmitroglou s'est offert un doublé lors de ce #OMFCN portant son compteur à 3 buts depuis le début de la préparation estivale ⚽️ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) 18 juillet 2018

Dans la lignée des Papin et Gignac

Kostas le « thrassos »

Par Adrien Hémard

L’Histoire entre Marseille et les Grecs s’apprête-t-elle à ouvrir un nouveau chapitre ? Avec trois buts en autant de matchs, dont un démarré sur le banc contre Saint-Étienne, Kostas Mitroglou flambe en ce début de préparation estivale. Dès le premier test contre l’ AS Béziers , perdu 2-1, le Grec a inscrit un pion aussi banal que révélateur de son état de forme. Bien positionné entre les deux centraux à l’entrée de la surface, il contrôle et expédie du pied droit le ballon dans le but adverse, prenant à contre-pied le portier biterrois . Simple, et diablement efficace, il l’a aussi été contre le FC Nantes pour convertir ses deux seules occasions en but. Sur le premier, il fait une nouvelle fois preuve d’un sang-froid clinique pour reprendre un centre en retrait en une touche, et le glisser entre trois défenseurs nantais et leur gardien, avant d’être servi sur un plateau par Morgan Sanson sur le second. Oui, Kostas a (déjà) retrouvé son rythme de croisière.De là à penser qu’il va guider le navire marseillais toute la saison ? Après tout, Jean-Pierre Papin ou André-Pierre Gignac avaient eux aussi connu des débuts compliqués sur le Vieux Port. «» expliquait Pierre Issa en juin. L’ex-défenseur sud-africain qui a terminé sa carrière en Grèce lorsque Kostas lançait la sienne développe : «» . Une bonne préparation, c’est exactement ce qui a manqué au grand barbu l’an passé, après son arrivée dans les toutes dernières heures du mercato, blessé à une cuisse.À cause de cette blessure qui a tronqué sa préparation, Mitroglou a peiné à assumer son statut de « Grand Attaquant » du. Paradoxalement, c’est une énième blessure début 2018 qui lui a permis de retravailler le foncier et de finir la saison en trombe, avec un but toutes les vingt-sept minutes en Ligue 1 entre janvier et mai, soit le meilleur ratio européen de l’époque. L’attaquant de 30 ans aux 59 sélections avec la Grèce a ainsi sauvé sa saison, qu’il a terminée à treize buts toutes compétitions confondues dont neuf en Ligue 1. Soient autant que Germain qui a joué deux fois plus, et quatre de moins que son supposé successeur Mario Balotelli qui a joué neuf matchs de plus, si on lui enlève ses six penaltys. «» , se justifiait Mitroglou dansdu 11 avril.Sa deuxième partie de saison aurait même pu être une belle réussite s’il n’avait pas été signalé hors jeu à tord alors qu’il filait seul au but en fin de match contre Lyon à 2-2, ou si sa tête décroisée en finale de C3 avait ramené l’OM à 2-1. Et pourtant, au début du mercato, il était devenu indésirable à Marseille , au point d’être proposé par son agent au Beşiktaş. «» , abondait Alain Anastasakis, spécialiste du football grec dansdébut juillet. «» poursuit-il.En grec, Kostas Mitroglou est ce qu’on appelle un «» , soit un individu déterminé à réussir, peu importe la manière et sans sourciller. En témoignent les propos du principal concerné àen avril : «» . Calme, le buteur n’en reste pas moins sûr de sa force : «» . Ça tombe bien, c’est ce que l’OM lui demande. Et quant à la possible concurrence d’un Mario Balotelli , Kostas prophétisait déjà en mai : «» . Car oui, qu’importe qui signera pendant le mercato, le Grand Attaquant titulaire de l’OM version 2018, ce sera bien Kostas Mitroglou.