Dénouement improbable en Super League chinoise

BB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Une fin de championnat sauce Covid à faire pleurer Jean-Michel Aulas Bien qu'il reste une journée à disputer ce week-end en Super League chinoise, la messe est dite. On savait déjà que l'ancien ogre du football chinois, le Guanghzou FC, propriété de la société Evergrande, était relégué . On connait désormais le nom du nouveau champion : c'est le promu Wuhan Three Towns. Une sacrée performance, pour l'équipe qui enchaîne un troisième titre d'affilé, après celui de D3 et de D2 lors des deux saisons précédentes. Encore plus surprenant, la manière dont le club a obtenu le titre.Le nouveau champion est en effet à égalité de points avec le Shandong Taishan de Marouane Fellaini, ne les devançant qu'à la différence de buts (+5). Mais alors que la dernière journée était prévue ce vendredi, la Ligue a décidé d'annuler les matchs des deux écuries, en raison de cas de Covid chez leurs adversaires - le Tianjin Jinmen et le Beijing Guoan - et de donner une victoire sur tapis vert à Wuhan et Shandong (3-0). Ce sacre obtenu aupose alors problème, puisque le dauphin a été privé d'une chance de remonter ces pions de retard sur ses deux ultimes matchs. En effet, une semaine auparavant, son adversaire du Meizhou Hakka avait lui aussi déclaré forfait pour la même raison.Le Covid n'était donc qu'un grand complot ourdi par le club de Wuhan pour devenir le meilleur du pays, et en même temps faire reléguer son rival du Wuhan Yangtze River.